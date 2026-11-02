엔비디아, 9일 서울서 'AI 데이' 개최…삼성·SK·LG 참여

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아가 2일 서울서 AI 데이 행사 개최를 발표했다
- 삼성전자·SK하이닉스 등 20개사가 기술 사례를 공유했다
- 9일부터 이틀간 2000명 참석해 AI 세션을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 엔비디아가 국내 주요 기업들과 함께 인공지능(AI) 기술의 산업 현장 적용 사례를 공유하는 대규모 행사를 연다. 삼성전자와 SK하이닉스, LG전자, SK텔레콤 등이 참여해 반도체 연구개발부터 로봇 학습, AI 데이터센터 구축까지 다양한 분야의 기술 활용 사례를 소개할 예정이다.
엔비디아는 오는 9일부터 10일까지 서울 코엑스에서 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'을 개최한다고 2일 밝혔다. 올해 행사에는 개발자와 스타트업, 기업 관계자, 연구자 등 약 2000명이 참석할 예정이다. 첫날에는 엔비디아 주요 임원들의 기조 발표와 에이전틱 AI, 피지컬 AI, AI 인프라 등 3개 분야의 15개 세부 세션이 진행된다. 디푸 탈라 엔비디아 부사장은 피지컬 AI와 로보틱스의 발전 방향을, 조나단 코헨 부사장은 기업용 에이전틱 AI 기술과 오픈 모델 생태계 전략을 발표한다.
국내 기업들의 AI 기술 활용 사례도 공개된다. 삼성전자는 엔비디아 피직스네모(PhysicsNeMo)를 활용한 유체·열·구조 해석 가속화와 AI 에이전트 기반 설계 자동화 방안을 소개한다. SK하이닉스는 CUDA-X와 피직스네모를 활용한 반도체 소자·공정 시뮬레이션 가속 기술을 공유한다. LG전자는 엔비디아 아이작 GR00T를 활용한 로봇 학습 시스템과 실제 공장 적용 사례를 발표한다. LG AI연구원과 SK텔레콤, 업스테이지는 독자 AI 파운데이션 모델 개발 경험을 공유할 예정이다.
AI 인프라 분야에서는 SK텔레콤이 대규모 AI 팩토리 구축을 위한 전력 인프라와 엔비디아 DSX 기반 설계 방안을 소개한다. 네이버클라우드는 수천 개 GPU 규모의 클러스터 운영 경험을, 쿠팡 인텔리전트 클라우드는 엔비디아 GB300 NVL72 기반 AI 인프라 구축 사례를 발표한다. 행사장에서는 오픈클로(OpenClaw)와 네모클로(NemoClaw)를 활용해 AI 에이전트를 직접 구축하는 체험 프로그램도 운영된다.
둘째 날인 10일에는 엔비디아 딥 러닝 인스티튜트(DLI)가 AI 추론 최적화와 로보틱스, 안전한 AI 에이전트 개발 등을 주제로 유료 실습 워크숍을 진행한다. 국내 연구자와 스타트업을 위한 AI 과학 포럼과 피지컬 AI 스타트업 교류 행사도 마련된다. 이번 행사에는 삼성전자와 SK하이닉스, LG전자 등 총 20개 파트너사가 참여한다. 참가 등록은 모두 마감됐으며, 주요 세션은 행사 종료 후 엔비디아 온디맨드(NVIDIA On-Demand)를 통해 공개될 예정이다.
mkyo@newspim.com