"전역 후 7일간 타보세요"…케이카, KGM 중고차 체험 행사

AI 핵심 요약beta
- 케이카가 2일부터 군 전역자 대상 KGM 중고차 시승을 시작했다
- 2025년 이후 전역자 매일 10명에게 7일 시승 기회를 제공했다
- 반납 시 결제액을 환불하고 구매 시 6개월 무료 보증을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 직영 중고차 플랫폼 케이카(K Car)가 군 전역자를 대상으로 KG모빌리티(KGM) 중고차를 7일간 체험할 수 있는 시승 이벤트를 진행한다.
케이카를 운영하는 KG모빌리티플랫폼은 2일부터 12월 31일까지 2025년 이후 군 전역자를 대상으로 'KGM 중고차 7일 시승 체험' 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
이번 행사는 군 복무를 마친 전역자들의 새로운 출발을 응원하기 위해 마련됐다. 매일 응모자 가운데 10명을 추첨해 시승 기회를 제공한다.
참여 희망자는 케이카 이벤트 페이지에서 신청서를 작성하면 된다. 당첨 결과는 신청 다음 날 오전 11시 전까지 문자로 안내된다.
당첨자는 안내받은 다음 날까지 케이카 직영점을 방문해 전역증을 제시하고 차량 가격의 10%를 결제하면 원하는 KGM 중고차를 인수할 수 있다.
시승 기간은 차량 인수일을 포함해 총 7일이다. 체험을 마친 뒤 차량을 반납하면 결제 금액 전액을 환불받을 수 있으며 구매를 선택하면 6개월 무료 보증 혜택이 제공된다.
정인국 KG모빌리티플랫폼 대표는 "전역자들이 KGM 차량과 함께 가족, 친구들과 소중한 시간을 보내며 새로운 일상을 즐기길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com