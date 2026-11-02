"전 차주 운전 습관까지 확인"…현대차, 중고차 정보 공개 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 2일 인증중고차 정보 공개 서비스를 확대했다.
- 이전 차주의 안전운전점수와 정비 이력을 제공했다.
- 전기차 배터리와 차량 진단 정보도 공개해 신뢰도를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 인증중고차 구매 고객에게 이전 차주의 운전 습관과 정비 이력까지 공개한다. 완성차 제조사가 보유한 차량 데이터를 활용해 중고차 시장의 정보 비대칭을 줄이겠다는 취지다.
현대차는 2일 현대인증중고차의 차량 정보 제공 범위를 확대하는 신규 서비스를 시작한다고 밝혔다.
우선 이전 차주가 정보 활용에 동의한 차량에 한해 안전운전점수와 공식 서비스망 점검 이력을 공개한다.
안전운전점수는 최근 90일 이내 1000km 주행 데이터를 바탕으로 급가속과 급감속, 급출발, 심야주행 횟수 등을 분석한 지표다. 블루핸즈와 하이테크센터에서 진행한 차량 점검 및 주요 소모품 교체 이력도 확인할 수 있다.
차량 상태에 대한 진단 정보도 강화한다. 현대차는 자체 디지털 진단장비를 활용해 현대차 272개, 제네시스 287개 항목을 점검하고 결과를 제공한다.
전기차의 경우 기존 배터리 건강상태(SOH)에 더해 배터리 셀 전압 편차와 온도 편차, 누적 충·방전 기록까지 공개한다.
현대차 관계자는 "차량을 만든 제조사로서 고객이 안심하고 인증중고차를 선택할 수 있도록 정확하고 풍부한 정보를 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com