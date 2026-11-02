센서뷰, 92억원 국책과제 선정…6G 개발 본격화

AI 핵심 요약beta
- 센서뷰는 2일 92억원 규모 6G 국책과제 주관기관으로 선정했다
- 퍼듀대·UCSD와 피지컬 AI용 AI 네이티브 6G 플랫폼을 개발한다
- MIMO·지능형 안테나로 로봇 통신 신뢰도와 에너지 효율을 높인다
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피지컬 AI·다중 로봇용 저지연 통신기술 개발
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 고주파(RF) 솔루션 전문기업 센서뷰가 피지컬 인공지능(AI·Physical AI)과 미래 로보틱스를 위한 총사업비 92억원 규모 국책과제의 주관기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다.
센서뷰는 미국 퍼듀대학교와 캘리포니아대학교 샌디에이고(UCSD) 연구진과 인공지능(AI) 기반 차세대 6세대(6G) 이동통신 플랫폼 개발을 추진한다.
이번 과제는 산업통상부가 추진하고 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전문기관을 맡는 '2026년 글로벌산업기술협력센터(GITCC) 사업'의 일환이다. 총사업비는 정부지원금 80억원을 포함해 92억원이다.
과제명은 'Physical AI 및 미래 로보틱스를 위한 AI-네이티브 6G MIMO 플랫폼'이다. AI를 무선통신 설계와 운용에 적용해 다중 로봇과 자율시스템에 필요한 통신 기술을 개발하는 것이 목표다.
공동연구에는 다중입출력(MIMO) 무선통신 분야의 로버트 W. 히스 주니어(Robert W. Heath Jr.) UCSD 교수와 데이비드 J. 러브(David J. Love) 퍼듀대 교수 연구진이 참여한다. 센서뷰는 고주파 RF와 안테나 설계·제조 기술을 기반으로 두 대학 연구진과 플랫폼 개발 및 성능 검증을 추진할 계획이다.
피지컬 AI는 로봇과 자율주행 시스템 등이 실제 환경을 인식하고 판단해 행동하도록 하는 기술이다. 여러 로봇이 동시에 정보를 주고받는 산업 현장에서는 통신환경 변화에도 연결을 유지하면서 데이터 전송 지연과 전력 소모를 낮추는 기술이 요구된다.
센서뷰는 여러 안테나를 활용해 데이터를 송수신하는 MIMO 기술과 AI를 결합한 6G 플랫폼을 개발한다. AI 기반 지능형 안테나와 고효율 RF 모듈을 개발하고, 산업 현장을 가상공간에 구현하는 디지털 트윈 기술을 활용해 다양한 운용 조건에서 통신 성능을 검증할 계획이다.
회사가 제시한 개발 목표는 기존 5G 통신 시스템 대비 에너지 효율 3배 수준, 최대 빔 이득 70% 및 주파수 효율 80% 개선이다. 다중 로봇이 동시에 작동하는 환경에서 통신 신뢰도 99.99% 이상과 지연시간 10ms 이하 구현도 목표로 하고 있다.
센서뷰는 주관기관으로서 연구개발 전반을 총괄하고 시제품 개발과 사업화를 추진한다. 향후 관련 기술을 로봇과 스마트팩토리 등 피지컬 AI 분야로 확대한다는 계획이다.
센서뷰 관계자는 "이번 과제 선정은 당사의 고주파 RF·안테나 역량을 피지컬 AI와 미래 로보틱스를 위한 차세대 통신 플랫폼으로 확장하는 중요한 계기"라며 "퍼듀대와 UCSD 연구진과의 공동연구를 통해 핵심기술의 완성도와 산업현장 적용 가능성을 높이고, 시제품 개발과 사업화로 이어가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com