롯데웰푸드, 빼빼로데이 맞아 도심 순회 팝업 '빼빼로 하트 어택'

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 2일 빼빼로데이 도심 팝업을 전개했다
- 대형 랩핑 버스로 상권·대학·학교를 순회하며 체험을 제공했다
- 외국인 관광객 겨냥해 스트레이 키즈 연계 판촉도 진행했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 11월 11일 빼빼로데이를 앞두고 국내 소비자와 외국인 관광객을 함께 겨냥한 도심 순회 팝업 '빼빼로 하트 어택'과 관광지 마케팅을 전개한다고 2일 밝혔다.
'빼빼로 하트 어택'은 대형 랩핑 버스가 상권, 대학, 학교를 찾아가는 팝업스토어다. '스트리트 어택'은 10월 31일과 11월 1일 홍대스퀘어를 시작으로 3일 광화문 서울마당, 7일과 11일 성수동 유미빌딩에서 열린다. 현장에는 빼빼로 커스텀 라벨 출력존과 포토존을 두고, 행사 후에는 인근에서 게릴라 샘플링을 이어간다. 11일 성수동에서는 마칭밴드 퍼레이드를 더한다. '캠퍼스 어택'은 5일 성신여대, 6일 서울시립대, 10일 광운대에서 진행하며, '스쿨 어택'은 온라인 신청으로 뽑은 11개 학교에 빼빼로를 전달한다.
외국인 관광객 거점에서는 글로벌 앰버서더 스트레이 키즈와 연계한 판촉을 펼친다. 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서는 10월 15일부터 협업 포토존을, 세븐일레븐 뉴웨이브 명동점에서는 10월 26일부터 라벨 프린터 존을 운영한다. 올리브영 센트럴 명동 타운과 남포 타운에서는 11월 28일까지 포토존과 전용 매대를 열고, 스트레이 키즈 기획팩과 일월오봉도 랜드마크 패키지를 판매한다.
롯데웰푸드 관계자는 "국내 소비자뿐 아니라 한국을 찾은 글로벌 관광객들이 일상 속에서 K-기념일 문화를 자연스럽게 경험하길 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com