hy, 웰니스 뷰티 '아이오셀' 론칭

AI 핵심 요약beta
- hy가 2일 웰니스 뷰티 브랜드 ‘아이오셀’을 론칭했다.
- 자체 개발 피부 유산균 원료로 마이크로바이옴 시장에 진출했다.
- 5종 제품을 선보이고 피부 보습과 장벽 개선 효과를 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 웰니스 뷰티 브랜드 '아이오셀'을 론칭하고 마이크로바이옴 스킨케어 시장에 진출한다. 피부 표면 미생물 생태계인 스킨 마이크로바이옴에 대한 관심이 커지면서 유산균 유래 성분을 쓴 뷰티 제품이 늘고 있는 흐름에 맞췄다.
핵심 소재는 hy가 자체 개발한 피부 유산균 'HY7714'를 발효해 만든 화장품 원료 '코어바이오덤'이다. 세포시험과 인체적용시험에서 원료 자체의 피부 개선 효과를 확인했고, 마이크로바이옴 연구에서는 제품 사용 후 주요 피부 상재균이 늘었다고 hy는 설명했다.
라인업은 '스킨 배리어 오리진', '동결건조 부스팅 세럼', '펩타이드 리프팅 크림', '듀얼프로텍터 선세럼', '포어 케어 마스크' 5종이다. 대표 제품 '스킨 배리어 오리진'은 코어바이오덤 락토바실러스발효물을 95% 함유한 원액형으로, 4주 사용 후 피부 보습과 장벽 관련 지표가 각각 16.5%, 10.1% 개선됐다. 4주 사용 뒤 1주간 중단한 시점에도 사용 전보다 개선된 수준이 유지됐다.
이후찬 hy 디지털카운셀러팀장은 "앞으로도 독자적인 균주 연구 역량을 바탕으로 이너뷰티와 스킨케어를 아우르는 웰니스 사업을 확대하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com