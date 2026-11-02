'쌓아온 혁신, 미래로'…두나무, 제4회 디지털자산 정책 컨퍼런스 개최

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 2일 디지털자산 정책 컨퍼런스 개최를 밝혔다
- 컨퍼런스는 10일 서울 여의도에서 ‘D-CON 2026’을 개최한다
- 글로벌 경쟁력과 디지털자산 제도화 전략을 3개 세션에서 논의한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 두나무가 오는 10일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 디지털자산 정책 컨퍼런스 'D-CON 2026'을 개최한다고 2일 밝혔다.
디지털자산 산업의 발전을 위해 두나무가 2023년부터 개최해 온 정책 컨퍼런스 '디콘'이 올해로 4회째를 맞았다. 이번 행사에서는 글로벌 경쟁력 확보와 제도화 방향을 모색하고 산업이 이뤄온 변화를 돌아보기 위해 '쌓아온 혁신, 미래로 피어나다(BUIDL to Bloom)'를 주제로 제시한다.
이번 컨퍼런스는 ▲디지털자산 선도 국가를 향한 과제 ▲블록체인, 현실과 연결되다 ▲글로벌 디지털자산 제도화 속도전, 한국의 전략은? 등 총 3개 세션으로 진행된다.
첫 번째 세션에서는 유튜버 슈카월드의 진행으로 특별 대담이 열린다. 민병덕 더불어민주당 의원, 박수민 국민의힘 의원, 김형년 두나무 부회장이 패널로 참석해 디지털자산 선도 국가 도약을 위한 과제와 해법을 논의한다.
두 번째 세션에서는 방송인 정영진의 진행으로 고란 알고란 대표, 김상윤 경희대 교수, 박정호 명지대 교수, 서동주 미국 변호사가 참여해 블록체인이 가져올 변화와 산업적 가능성을 짚어본다.
세 번째 세션에서는 김준영 김·장 법률사무소 변호사가 발제를 맡고 정준혁 서울대 교수, 어준경 연세대 교수, 박효민 국회입법조사처 입법조사관이 패널로 참여해 글로벌 제도화 경향과 정책 전략을 검토한다.
두나무 관계자는 "주요국들이 제도화 내실을 다지는 상황에서 대한민국이 디지털자산 선도 국가로 도약하기 위한 실질적 해법을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com