빗썸, 투자 버튜버 '누눙지'와 유튜브 콘텐츠 '가상자산훈련소' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 빗썸은 2일 투자 버튜버 누눙지와 콘텐츠를 론칭했다
- 누눙지는 빗썸라운지에서 가입과 이벤트를 체험했다
- 빗썸은 투자자 보호 조치와 AI 콘텐츠도 소개할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 빗썸이 공식 유튜브 채널에서 투자 전문 버추얼 유튜버(버튜버) '누눙지'와 함께하는 신규 콘텐츠 '가상자산훈련소'를 론칭했다고 밝혔다.
'가상자산훈련소'는 반복적인 투자 실패를 겪던 누눙지가 올바른 투자 습관을 익히며 건전한 투자자로 거듭나는 과정을 담은 콘텐츠다. 누눙지는 구독자 4만6000명을 보유한 크리에이터로, 개인 투자자의 시선에서 투자 관련 이야기를 전하고 있다.
첫 에피소드에서 누눙지는 오프라인 1 대 1 맞춤형 안내 공간인 강남 빗썸라운지를 찾아 신규 가입 및 이벤트 참여 등 서비스 체험을 진행했다.
해당 영상에는 장진영 빗썸 투자자보호팀장과의 인터뷰도 포함됐다. 이를 통해 위험 요소 선제적 공지, 유선 고객 확인 등 안전한 거래 환경 조성을 위한 빗썸의 투자자 보호 조치가 소개됐다.
빗썸 공식 유튜브 채널은 '가상자산훈련소' 외에도 가상자산 업계 소식을 다루는 'b토크노믹스', 투자자들의 이야기를 담은 '빗썸로드' 등 다양한 코너를 운영하고 있다.
빗썸 관계자는 "많은 투자자가 공감할 수 있는 실패 경험담을 통해 올바른 투자 습관의 중요성을 전하고자 기획했다"며 "빗썸의 AI 서비스를 소개하는 '서바이벌 빗썸100 누눙지편'도 새롭게 선보일 예정"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com