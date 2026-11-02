LG CNS, 국내 최초 해외 AI데이터센터 구축…인니서 30MW 완공

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 2일 인도네시아 자카르타에 30MW급 AI 데이터센터를 구축했다.
- 국내 기업 최초로 해외 고객사의 AI 데이터센터를 현지에 직접 완공했다.
- LG CNS는 후속 단계와 아시아태평양 시장 진출을 확대할 계획이다.
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후속 단계 400MW 확대 추진…아태 지역 사업 확장
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS가 인도네시아에 30MW(메가와트)급 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 완료했다. 국내 기업이 해외 고객사의 AI데이터센터를 현지에 직접 구축한 첫 사례다. LG CNS는 이번 사업을 발판으로 아시아태평양 지역을 중심으로 글로벌 AI 인프라 시장 공략을 확대할 계획이다.
LG CNS는 인도네시아 자카르타에 30MW급 하이퍼스케일 AI데이터센터를 구축했다고 2일 밝혔다. 데이터센터 완공에 앞서 전체 수용 용량에 해당하는 고객도 확보했다.
이번 사업은 지난해 인도네시아 시나르마스 그룹과 한국투자리얼에셋운용의 합작법인인 KMG가 발주한 프로젝트다. LG CNS가 국내에서 축적한 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 역량을 해외 시장에 적용한 사례라는 점에서 의미가 있다.
LG CNS는 차세대 그래픽처리장치(GPU) 기반 고성능 컴퓨팅을 안정적으로 지원할 수 있도록 데이터센터를 설계했다. 특히 고성능 AI 서버에서 발생하는 열을 효과적으로 관리하기 위해 공랭식과 액체냉각을 결합한 하이브리드 냉각 구조를 도입했다.
이번 1단계 구축에는 공기를 순환시켜 서버의 열을 식히는 공랭식 냉각 시스템이 적용됐다. 향후 후속 단계에서는 냉각액을 활용해 GPU에서 발생하는 열을 보다 효율적으로 제거하는 액체냉각 시스템을 추가할 예정이다. 이를 통해 전력 소모와 발열량이 많은 고밀도 AI 서버 환경에도 대응한다는 구상이다.
전력 공급 인프라도 고성능 AI 서버에 맞춰 구축했다. LG CNS는 랙당 300kW(킬로와트) 이상의 전력을 공급할 수 있는 시스템을 마련했다. 이는 일반적인 데이터센터 랙의 전력 사용량보다 약 60배 높은 수준이다. 하나의 랙에 다수의 GPU가 집적된 환경에서도 안정적으로 전력을 공급할 수 있도록 설계한 것이다.
전력 공급 안정성을 높이기 위해 이중화 시스템도 적용했다. 주전원 공급이 중단되더라도 예비전력을 활용해 데이터센터를 지속적으로 운영할 수 있도록 24시간, 365일 가동을 지원하는 체계를 갖췄다.
이번 사업에는 LG그룹 계열사들의 기술력을 결합한 '원(One) LG' 통합 솔루션도 적용됐다. LG CNS가 데이터센터 설계·구축·운영을 담당하고, LG전자의 공조 시스템과 LG에너지솔루션의 배터리 기술을 결합해 전력·냉각·에너지 인프라를 통합 제공하는 방식이다.
LG CNS는 이번 프로젝트를 통해 그룹 차원의 통합 솔루션을 해외 AI데이터센터 구축에 적용한 실적을 확보했다. 향후 글로벌 고객을 대상으로 AI 인프라 구축 사업을 확대하는 데 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
사업 규모도 단계적으로 확대한다. LG CNS는 현재 후속 단계 구축을 위한 설계를 진행하고 있다. 후속 단계까지 완료되면 데이터센터의 전체 수전용량은 400MW 규모로 늘어날 예정이다.
인도네시아 사업에서 확보한 해외 구축 경험을 바탕으로 다른 아시아태평양 국가로도 진출을 확대한다. LG CNS는 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀, 일본 등을 주요 공략 시장으로 삼고 AI데이터센터 사업 기회를 모색하고 있다.
국내에서는 데이터센터 사업 모델 다각화에도 속도를 내고 있다. 기존 코로케이션(상면 임대)과 DBO 사업을 비롯해 사전제작 모듈형 데이터센터, GPU를 구독 형태로 제공하는 GPUaaS(GPU as a Service), 액체냉각 인프라 구축 등으로 사업 영역을 넓히고 있다.
향후에는 데이터센터 인프라 구축을 넘어 AI 플랫폼과 서비스까지 연계하는 'AI 팩토리' 사업으로 확장한다는 계획이다. AI 연산 인프라부터 실제 기업의 AI 활용 환경까지 통합 제공하는 사업 구조를 구축하겠다는 구상이다.
현신균 LG CNS 사장은 "인도네시아 AI데이터센터 구축 완료는 LG CNS가 국내에서 축적한 데이터센터 역량을 해외 고객에게 제공하고, 글로벌 시장에서 사업 경쟁력을 입증한 의미 있는 성과"라며 "이를 교두보로 삼아 AI 컴퓨팅 수요가 급증하고 있는 아시아태평양 지역을 비롯한 글로벌 시장에서 AI데이터센터와 AI 팩토리 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com