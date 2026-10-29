보성군, '열선루·이순신' 역사유산 활용 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 29일 열선루와 이순신 역사유산 활용 학술대회를 연다고 밝혔다.
- 학술대회는 내달 5일 주제 발표 4건과 종합토론으로 진행된다.
- 보성군은 역사유산의 문화콘텐츠·관광자원 활용 방안을 구체화한다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 열선루와 이순신 역사유산의 가치를 살피고 문화콘텐츠·관광자원 활용 방안을 모색한다.
보성군은 내달 5일 보성행복마루 4층 대교육실에서 '보성 열선루와 이순신 역사유산 활용방안 학술대회'를 개최한다고 29일 밝혔다.
군이 주최하고 지역유산연구원이 주관하는 이번 행사는 주제 발표 4건과 종합토론으로 진행된다.
열선루는 정유재란 당시 이순신 장군이 '신에게는 아직 열두 척의 배가 남아있습니다'라는 뜻의 '금신전선 상유십이' 장계를 올린 장소로 알려져 있다.
주제 발표는 이수경 지역유산연구원장과 성대철 전남문화유산연구원 연구위원이 임진왜란 시기 보성 인물들의 활약과 열선루의 장소성을 각각 다룬다.
이신혜 한국문화유산콘텐츠활용센터 연구원은 역사문화콘텐츠 개발 방안을 발표한다. 김주호 배재대 교수는 남해안 이순신 역사문화관광과 보성의 연계 방안을 제시한다.
종합토론은 임원빈 해군사관학교 명예교수가 좌장을 맡아 열선루의 역사적 가치와 활용 방향을 논의한다. 관심 있는 군민과 연구자 등은 사전 신청 없이 참석할 수 있다.
정인숙 군 문화관광과장은 "학술대회에서 제시된 의견을 검토해 지역 역사유산을 알리고 문화콘텐츠와 관광자원으로 활용할 방안을 구체화하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com