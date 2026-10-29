익산 모현 제5공영주차장 개장…73면 확충·주차난 완화

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 29일 모현 제5공영주차장을 30일부터 운영한다고 밝혔다.
- 주차장에는 일반·경차·전기차 등 차량 73대를 수용할 수 있다.
- 장애인·가족배려 구역과 스마트 결제, 자동 요금감면을 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
평일 오전 9시~오후 6시 유료, 최초 30분 무료·1일 최대 6000원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 모현동2가 익산경찰서 인근에 조성한 '모현 제5공영주차장'을 오는 30일부터 본격 운영한다고 29일 밝혔다.
모현 제5공영주차장은 총 73면 규모로 일반 차량은 물론 경차와 친환경 전기차 등 다양한 차량 수요를 고려해 조성됐다.
특히 익산시 공영주차장 가운데 처음으로 장애인 전용 주차구역에 비가림 시설을 설치하고 임산부와 영유아, 고령자 동반 가족을 위한 가족배려주차구역을 도입해 교통약자의 이용 편의를 높였다.
스마트 주차 서비스도 적용된다. 익산시 통합주차관제센터와 연계해 주차장을 관리하며 카카오T 무정차 출차와 자동결제, 사전결제 기능을 지원한다.
행안부 차량 정보와 연계해 장애인, 국가유공자, 경차, 저공해 차량 등 요금 감면 대상은 별도 증빙 없이 자동으로 감면받을 수 있다.
유료 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 최초 30분은 무료이며 이후 30분마다 500원이 부과된다. 하루 최대 요금은 6000원이다. 평일 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지와 주말, 공휴일에는 무료로 개방한다.
익산시는 무단 장기 주차와 방치 차량을 줄이고 주차장 회전율을 높여 모현동 상권을 찾는 시민과 방문객의 주차 편의를 개선할 계획이다.
lbs0964@newspim.com