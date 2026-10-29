전북교육청·전북대병원, 희귀질환 의심학생 조기진단 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 28일 전북대병원과 희귀질환 의심 학생 진단 협약을 체결했다
- 양 기관은 의심 학생 발굴부터 유전자검사·치료·사후관리까지 연계한다
- 올해 학생 5명에게 1인당 최대 200만원의 진단검사비를 지원한다
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학생 5명 1인당 최대 200만원 검사비 지원...도내 학교 사업 안내
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 희귀질환이 의심되는 학생들의 조기 진단과 적절한 의료지원을 위해 지역 의료기관과 협력체계를 구축한다.
29일 전북교육청에 따르면 전날 도교육청에서 전북대학교병원과 희귀질환 의심 학생의 조기 발견 및 진단 연계를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 학교에서 희귀질환 의심 학생을 조기에 찾아 전문 의료기관의 진료와 검사로 연결하고, 진단 이후에도 건강관리와 학교생활에 필요한 지원이 이어지도록 마련됐다.
양 기관은 희귀질환 의심 학생 발굴과 의료 연계, 사업 안내 및 홍보, 상담과 정보 제공, 유전자검사 등 전문 진단 지원, 학생과 보호자의 의료 접근성 향상, 지역사회 지원 네트워크 구축 등에 협력하기로 했다.
전북교육청은 도내 일반학교와 특수학교를 대상으로 사업을 안내하고 보건교사와 특수교육 담당자 등을 통해 의심 학생을 조기에 발견하도록 지원한다. 학교와 병원 간 진료 연계에 필요한 행정적 지원과 협력체계 구축도 맡는다.
전북대학교병원은 전북권역희귀질환전문기관을 중심으로 전문 진료와 유전자검사 등 정밀검사를 지원하고 진단 결과에 따라 치료와 상담, 사후관리를 연계할 계획이다.
올해는 희귀질환 의심 학생 5명에게 1인당 최대 200만원의 진단 검사비를 지원하며 향후 대상과 협력 의료기관을 단계적으로 확대할 방침이다.
전북교육청은 오는 11월부터 도내 학교에 사업을 안내하고 전문 의료기관을 통한 진단 연계 지원을 본격화한다.
천호성 전북교육감은 "학생의 건강은 배움과 성장의 출발점"이라며 "희귀질환이 의심되는 학생들이 진단과 치료의 적기를 놓치지 않도록 학교와 의료기관의 협력을 강화하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com