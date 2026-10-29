순창군, 쌍치면 공공임대주택 20세대 공급…내년 1월 입주 예정

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 29일 쌍치면 공공임대주택 입주자를 모집했다
- 입주자 모집은 내달 9일부터 13일까지 진행한다
- 주택 20세대는 내년 1월 초 입주할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 쌍치면 공공임대주택 준공을 앞두고 내달 9~13일 입주자를 사전 모집한다고 29일 밝혔다.
쌍치면 공공임대주택은 무주택 주민의 주거 안정을 위해 주변 시세보다 저렴하게 공급하는 주택으로 총사업비 49억원이 투입됐다.
지상 4층, 연면적 1435㎡ 규모의 연립주택 1동으로 조성되며 이달 준공 후 내년 1월 초 입주 예정이다.
주택은 전용면적 59㎡형 12세대와 38㎡형 8세대 등 총 20세대로 구성된다. 월 임대료는 59㎡형 15만2000원, 38㎡형 10만1000원으로 책정됐다.
쌍치면 소재지에 자리해 행정복지센터, 농협, 초·중학교, 터미널, 보건지소 등 주요 생활시설을 이용하기 편리하다. 주차 공간도 28면을 갖춰 입주민의 생활 편의를 높일 것으로 기대된다.
입주 대상은 무주택 신혼부부와 한부모가족, 청년, 고령자, 농촌유학 가족 등이다. 세부 자격과 제출서류는 순창군 누리집에 게시된 입주자 모집 공고에서 확인할 수 있다.
최영일 순창군수는 "쌍치면 공공임대주택이 면 소재지에 활력을 더하고 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com