경기도, '2026 경기·양주·지상작전사령부 드론봇 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 29일 양주시·지상작전사령부와 드론봇 축제를 연다고 밝혔다
- 축제는 30일부터 11월 1일까지 양주시 가납리비행장에서 개최된다
- 드론봇 시연·장비 전시·체험과 공연·드론쇼 등 프로그램이 운영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 양주시, 육군 지상작전사령부와 함께 오는 30일부터 11월 1일까지 양주시 광적면 가납리비행장에서 '2026 경기·양주·지상작전사령부 드론봇 페스티벌'을 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 경기도와 양주시, 육군 지상작전사령부가 공동 주최하고 민·관·군 행사추진위원회가 주관하여 민·관·군 상생협력을 강화하고 첨단 방위산업의 미래를 알리기 위해 마련됐다.
이번 행사가 열리는 가납리비행장에서는 군의 드론봇 전투체계 시연과 첨단 군 장비 전시를 비롯해 드론·로봇 조종 체험, 장갑차 탑승, 문화공연 등 다양한 프로그램이 운영된다. 관람객들은 30여 개 체험 프로그램을 통해 드론과 로봇을 직접 조종해 볼 수 있다.
개막일인 30일에는 육군항공 축하비행을 시작으로 의장대와 군악대 공연, 특공무술 시범 등이 열린다.
31일에는 육군의 드론 전술 시범이 진행되며 11월 1일에는 드론봇 경진대회 시상식과 폐막식이 진행된다.
야간 프로그램으로는 30일과 31일 드론라이트쇼가 진행되며 31일에는 불꽃놀이가 펼쳐진다. 양주시립합창단 공연과 민·관·군 상생음악회 등 주민과 군이 함께 즐길 수 있는 문화행사도 선보인다.
11월 1일에는 사전 신청을 통해 선정된 참가자를 대상으로 수리온 헬기 탑승 체험이 진행된다. 행사장 입장은 무료이며 체험 프로그램 중 일부는 유료로 운영된다.
이번 행사는 관람객 편의를 위해 양주문화예술회관과 백석생활체육공원 임시주차장에서 행사장까지 무료 셔틀버스가 운행된다.
조장석 경기도 균형발전기획실장은 "경기북부가 평화와 상생을 넘어 미래 첨단산업의 중심지로 도약하는 계기"라며 "도민들이 방문해 첨단 방위기술을 체험하고 상생의 의미를 나누는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com