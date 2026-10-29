'고창갯벌 세계유산센터·노을 생태갯벌플랫폼' 착공…서해안 관광거점 조성

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 29일 세계자연유산 갯벌 관광거점 조성에 착수했다
- 세계유산센터를 170억원 들여 2027년까지 건립한다
- 2030년까지 생태공원과 테마파크 등 관광기반을 확충한다
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콘도미니엄 471실·700석 컨벤션센터·18홀 골프장...2030년 서해안 관광벨트 완성
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 세계자연유산인 갯벌을 중심으로 생태관광과 휴양 기능을 결합한 서해안 관광거점 조성에 속도를 낸다고 29일 밝혔다.
고창군은 이날 심원면 만돌리 고창종합테마파크 조성 부지에서 '고창갯벌 세계유산센터 건립 및 노을 생태갯벌플랫폼 조성사업' 기공식을 열고 본격적인 공사에 들어간다.
고창갯벌 세계유산센터는 국비 119억원, 도비와 군비 각 25억5000만원 등 총 170억원을 투입해 지상 2층, 연면적 2605㎡ 규모로 2027년까지 건립된다.
완공 후에는 세계자연유산 전시와 홍보, 교육을 비롯해 생태관광을 총괄하는 거점 시설로 활용될 예정이다.
노을 생태갯벌플랫폼 조성에는 국비와 군비 각 98억원씩 총 196억원이 투입된다. 22만9092㎡ 부지에 자연유산마당, 쉐니어 언덕, 노을 광장, 노을 이야기길 등을 조성해 자연과 사람이 공존하는 친환경 생태공원으로 만든다는 계획이다.
민간투자사업인 고창종합테마파크도 부지 정비를 마치고 착공을 앞두고 있다.
사업자인 모나용평은 휴양형 콘도미니엄 471실과 700석 규모 컨벤션센터를 조성하고 주변 염전 부지를 활용한 18홀 대중형 골프장도 건설할 예정이다.
이와 함께 국내 최초 카누슬라럼 경기장과 고창·부안을 연결하는 노을대교 사업도 추진되고 있다. 고창군은 관련 관광 기반시설이 완성되는 2030년 말께 서해안권을 생태와 휴양을 결합한 관광명소로 육성한다는 구상이다.
심덕섭 고창군수는 "세계유산센터와 생태갯벌플랫폼은 고창의 청정 생태자원을 세계적인 관광자원으로 발전시킬 핵심 거점"이라며 "사업을 차질 없이 추진해 군민과 관광객 모두가 자랑스러워하는 생태 공간으로 조성하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com