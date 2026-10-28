[프로야구] 롯데, '2027 루키 패밀리데이' 개최…창업주 기념관·서울스카이 방문

AI 핵심 요약beta
- 롯데는 26일 2027 신인 선수와 가족을 초청해 행사를 열었다
- 전준우 등 선배 11명이 참석해 신인들의 입단을 축하했다
- 신인 선수들은 11월부터 캠프에 합류해 기초 훈련을 시작한다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 신인 선수들과 가족들을 위한 시간을 마련했다.
롯데는 "지난 26일 2027 신인 지명 선수와 가족을 롯데호텔월드로 초청해 '2027 루키 패밀리데이' 행사를 열었다"고 28일 밝혔다.
지난 2022년에 이어 올해 다섯 번째로 개최된 '2027 루키 패밀리데이'는 신인 선수의 프로 생활을 응원하고, 구단 소속감을 갖게 하기 위한 행사이다.
이날 신인 선수 입단을 축하하기 위해 주장 전준우를 포함해 11명의 선배 선수단이 참석했다. 행사는 창업주 기념관 방문 이후 환영식, 구단주 축전 전달, 서울스카이 전망대 투어로 이어졌다.
구단주는 첫 발걸음을 내딛는 신인 선수들에게 잠재력을 마음껏 꽃피울 수 있도록 지원하겠다는 축전을 선물과 함께 전달했다.
행사를 마친 후 전준우 선수는 "신인들과 소통할 수 있는 자리를 만들어 주셔서 감사하다. 이 자리를 계기로 앞으로도 신인 선수들이 팀에 적응할 수 있도록 적극 돕겠다"고 말했다.
2027년 드래프트 1라운드 전체 4순위로 지명된 박근서는 "창업주 기념관 투어부터 가족과 함께한 환영식, 롯데월드 어드벤처와 서울 스카이 방문 등을 통해 롯데의 일원이 되었다는 것에 자긍심을 갖게 된 시간이었다. 롯데에 소속감을 갖고 사직야구장 그라운드에서 팬 분들께 좋은 활약 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
한편, 2027 신인 선수들은 11월부터 신인 캠프에 합류하여 기초 체력과 기본기를 다지기 위해 훈련에 임할 예정이다.
willowdy@newspim.com