[프로야구] 롯데, 발달장애인 자립 응원 '제3회 드림 카페' 개최

AI 핵심 요약beta
- 롯데 선수단이 19일 발달장애인 자립 지원 드림카페를 개최한다고 밝혔다
- 롯데 선수 12명과 발달장애인 6명은 30일 부산 매장에서 일일 바리스타로 나선다
- 롯데는 복지관 두 곳에 2000만원과 행사 수익금 일부를 기부한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데 선수단이 3년째 이어오고 있는 드림 카페를 개최한다.
롯데는 19일 "선수단이 발달 장애인의 자립을 돕고 사회적 인식을 개선하기 위해 일일 바리스타로 나선다"고 밝혔다.
지난 2024년 이후 올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 한국장애인개발원 부산광역시장애아동·발달장애인지원센터, 사상구 장애인복지관, 부산뇌병변복지관과 함께 발달장애인에게 근무 환경 체험 기회를 제공한다.
오는 30일 14시부터 스탠브루 사직야구장점을 비롯해 크리스피크림도넛 부산연산점, 롯데리아 부산당감점에서 해당 행사를 진행한다.
전준우, 김원중, 한동희, 윤동희를 포함한 12명의 자이언츠 소속 선수들과 복지관에서 바리스타 교육을 받고 있는 발달장애인 6명이 고객을 맞이한다. 선수들이 직접 주문을 받고 서빙에 참여하여 팬들과 밀접하게 소통할 계획이다.
행사 참여는 롯데자이언츠 공식 앱 내 볼포인트로 응모 가능하며, 추첨을 통해 스탠브루 사직야구장점 65명, 롯데리아 부산당감점 60명, 크리스피크림도넛 부산연산점 55명을 포함해 180명의 팬을 초청한다. 응모 접수는 이날 15시부터 22일까지이며, 당첨자는 오는 23일부터 개별 안내한다.
현장에서는 퀴즈 및 럭키 드로우 이벤트를 통해 부산롯데호텔 숙박권, 어센틱 사인 유니폼, 선수 사인볼 등 다양한 경품을 증정한다. 또한, 마스코트와 선수단과 함께하는 포토타임 및 하이파이브 등이 준비된다.
한편, 롯데와 롯데지주, 롯데GRS는 발달장애인의 성공적인 자립과 교육을 돕기 위해 사상구장애인복지관 및 부산뇌병변복지관에 각각 1000만원씩 총 2000만원의 기부금과 행사 당일 발생한 수익금의 일부를 기부한다.
willowdy@newspim.com