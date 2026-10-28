고수, 15년 만에 로맨스 복귀…'나인 투 식스'서 냉철한 본부장 변신

11월 25일 첫방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 고수가 '나인 투 식스'에서 능력과 성과를 중시하는 냉철한 본부장으로 변신한다.

오는 11월 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나인 투 식스 고수. [사진=SBS 나인 투 식스] 2026.10.28 moonddo00@newspim.com

고수는 극중 자동차 회사 크로닉모터스 코리아에 새롭게 파견된 본부장 박현태 역을 맡았다. 철저하게 능력과 성과로 직원을 평가하는 이성 100%의 본부장으로, 능력 있는 직원의 가치를 알아보는 안목을 지닌 인물이다.

특히 '나인 투 식스'는 고수가 15년만에 출연하는 로맨스 작품으로 기대를 모은다. 오랜만에 선보일 고수 표 로맨스 연기에 기대가 쏠리고 있는 것.

이 가운데, 능력 만렙 본부장 박현태의 스틸이 공개돼 이목을 집중시킨다. 비행기 안에서도 태블릿PC로 업무를 확인하는 박현태의 모습이 눈길을 끈다. 길지 않은 비행거리에도 업무에 몰두하는 모습에서 일을 우선시하는 그의 면모를 엿볼 수 있다.

또한 박현태의 섹시한 무드를 발산하는 수트 자태가 시선을 사로잡는다. 셔츠 단추를 살짝 풀고 재킷을 걸친 모습에서는 격식에 얽매이지 않는 자유로운 분위기가 묻어난다. 반면 셔츠와 넥타이의 색을 맞춘 감각적인 스타일링에서는 본부장다운 세련미와 품격이 느껴진다. 완벽하게 꾸미려 애쓰지 않아도 자연스럽게 배어 나오는 여유로움이 박현태의 매력을 배가시킨다.

그런가 하면, 상대를 바라보는 고수의 깊은 눈빛이 묘한 긴장감을 자아낸다. 여유로워 보이는 표정 이면에 감춰진 날카로운 카리스마가 단번에 분위기를 압도하는 것. 부드럽고 자유로운 분위기 속에서도 결코 만만하게 볼 수 없는 본부장의 묵직한 무게감이 고스란히 전해진다. 이처럼 여유와 냉철함을 자유자재로 오가는 박현태의 입체적인 면모에 기대감이 상승한다.

한편, SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 11월 25일 수요일 오후 9시 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com