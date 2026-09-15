고수, BH엔터테인먼트와 15년 동행 마무리…새로운 출발

AI 핵심 요약beta
- 고수가 15일 BH엔터와 전속계약을 종료했다
- 양측은 15년 동행을 마무리하고 새 출발을 응원했다
- 고수는 하반기 SBS 드라마 나인 투 식스를 앞뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 고수가 BH엔터테인먼트와의 오랜 동행을 마무리하고 새로운 출발에 나선다.
고수와 BH엔터테인먼트는 충분한 논의 끝에 전속계약을 종료하기로 결정했다. 오랜 시간 함께해 온 양측은 서로의 앞날을 응원하며 아름다운 이별을 택했다.
고수는 지난 2017년 BH엔터테인먼트와 전속계약을 재체결한 이후 약 15년간 인연을 이어오며 다양한 작품을 통해 활발한 연기 활동을 펼쳐왔다.
BH엔터테인먼트는 고수의 새로운 출발을 진심으로 응원하며, 앞으로 배우로서 펼쳐갈 행보에도 응원을 보낼 예정이다.
고수 역시 새로운 환경에서 활동을 준비한다. 그간 다수의 작품에서 장르와 캐릭터를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보인 고수는 최근 '직장인들'과 'SNL 코리아' 등을 통해 유쾌하고 친근한 매력까지 보여주며 활동 영역을 넓혔다.
특히 고수는 올 하반기 SBS 드라마 '나인 투 식스' 방영을 앞두고 있어 향후 행보에 더욱 관심이 쏠린다.
오랜 동행을 마치고 새로운 출발선에 선 고수가 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 대중을 만날지 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com