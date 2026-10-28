[EPL] '드론 출연→유망주 퇴장' 아스널, 컵대회 4부 리그 팀에 승부차기 충격패

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 디펜딩 챔피언 아스널이 컵대회에서 4부 리그 팀에 충격 패를 당했다.

아스널은 28일(한국시간) 영국 하이베리 스타디움에서 열린 플리트우드(EFL리그 투·4부 리그) 2026~2027 잉글랜드 카라바오컵 16강전에서 1-1로 비긴 후 승부차기 끝에 3-5로 패했다.

[영국 플리트우드 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 주심 마이클 살리스버리가 28일(한국시간) 영국 플리트우드 하이버리 스타디움에서 열린 아스널과 플리트우드의 카라바오컵 16강 경기에서 발길질로 상대의 태클에 응수한 아스널 맥스 다우먼에게 퇴장을 명령하고 있다. 2026.10.28 willowdy@newspim.com

이날 아스널은 전반 21분 아론 루팔로 비에 선제골을 내줬다. 후반 4분 빅토르 요케레스가 왼쪽 측면에서 시아다흐 오닐의 크로스를 받아 동점골을 넣었다.

후반 39분에는 팀 내 최대 유망주로 평가받는 맥스 다우먼이 상대 선수의 슬라이딩 태클에 무릎으로 닐을 가격했다. 주심은 즉시 퇴장을 명령했다.

연장 끝 승부차기에서 아스날 4번 키커인 브루노 기마랑이스가 실축을 범했다. 플리트우드는 5번 키커까지 성공시켜 끝내 승리를 거머쥐었다.

[영국 플리트우드 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 플리트우드 선수단이 28일(한국시간) 영국 플리트우드 하이버리 스타디움에서 열린 아스널과 카라바오컵 16강 경기에서 승부차기로 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.10.28 willowdy@newspim.com

지난해 카라바오컵 준우승팀인 아스널로서는 충격적인 패배다. 반면 플리트우드는 구단 역사상 처음으로 카라바오컵 8강 무대 진출을 확정했다.

이날 아스널은 공 점유율 78%, 슈팅 수 26개로 플리트우드(22%, 3개)보다 앞선 경기력을 보여줬다. 하지만 승부차기에서 결국 승부가 갈렸다.

아스널의 패배 원인으로 다우먼의 퇴장과 함께 경기 초반 발생한 드론 사건에 영향을 받았다는 주장이 제기됐다.

[영국 플리트우드 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 주심 마이클 살리스버리가 28일(한국시간) 영국 플리트우드 하이버리 스타디움에서 열린 아스널과 플리트우드의 카라바오컵 16강 경기에서 양 팀 감독에게 드론 때문에 경기를 중단해야 한다고 설명하고 있다. 2026.10.28 willowdy@newspim.com

경기 시작 9분 만에 경기장 상공에 등장한 드론으로 경기가 9분간 중단됐다. 이는 잉글랜드 축구협회(FA)의 경기 운영 지침으로 "축구 경기장 또는 상공에서 드론이 발견되면 주심은 경기를 중단하고, 드론이 주변에서 벗어날 때까지 경기를 재개하지 않는다는 사실을 양 팀 감독과 주장에게 전해야 한다"고 명시됐다.

영국 매체 '미러'는 "드론이 경기장 주변을 떠나지 않을 경우 심판은 양 팀 선수들에게 라커룸으로 돌아가도록 지시해야 한다. 요컨대 드론이 사라질 때까지 경기를 진행할 수 없다"고 말했다.

플리트우드 측은 바로 경찰에 신고했고 사건 발생 후 10분 만에 경찰이 드론을 조종한 인물을 특정해 해당 사건이 일단락됐다.

큰 문제 없이 상황은 일단락됐지만, 이 사건으로 아스널 선수들의 경기 리듬이 깨졌다는 것이다. 하지만 플리트우드 선수들 역시 같은 상황이었고, 결국 플리트우드는 잉글랜드 축구 피라미드 기준 84계단 차의 아스널을 꺾고 역사적인 경기를 완성했다.

willowdy@newspim.com