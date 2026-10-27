익산 '천만송이 국화축제' 신흥공원…가을꽃 명소 부상

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 27일 국화축제와 연계해 신흥공원 가을 경관을 확충했다
- 시는 구절초와 감국 등 가을 초화류 5만 본을 추가 식재했다
- 신흥공원을 계절마다 꽃을 즐기는 사계절 휴식공간으로 조성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무지개정원·수국정원과 연계한 휴식공간 조성, 사계절 볼거리 확충
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 천만송이 국화축제와 연계해 신흥공원의 가을 경관을 확충하고 시민과 방문객을 위한 계절별 휴식공간 조성에 나섰다고 27일 밝혔다.
신흥공원은 제23회 익산 천만송이 국화축제가 열리는 곳으로 코스모스와 국화가 만개하고 핑크뮬리원도 개화 시기를 맞아 가을 나들이 명소로 주목받고 있다.
시는 공원 경관을 개선하기 위해 구절초와 감국 등 가을 초화류를 포함해 약 5만 본을 추가 식재했다. 지난해 조성한 무지개정원과 수국정원에 이어 올해는 기존 정원과 연계해 공원 곳곳에 다양한 꽃을 심어 경관을 다채롭게 꾸몄다.
특히 올해 식재한 구절초와 감국은 내년부터 본격적으로 꽃을 피울 것으로 예상돼 공원을 찾는 시민과 관광객에게 새로운 볼거리를 제공할 전망이다.
시는 앞으로도 수국을 비롯한 공원 내 화목류와 초화류를 지속적으로 관리해 계절마다 특색 있는 꽃 경관을 선보이고 사계절 휴식공간으로 가꿔 나갈 계획이다.
장수필 익산시 녹색도시관리사업소장은 "신흥공원이 국화축제 방문객들에게 가을 산책을 즐길 수 있는 공간이 되길 바란다"며 "구절초와 감국을 비롯한 공원 내 꽃과 나무를 체계적으로 관리해 사계절 볼거리가 있는 휴식공간으로 조성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com