NS홈쇼핑, 12월까지 김장대전…절임배추 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 27일 NS몰에서 김장대전을 시작했다
- 절임배추·양념 재료·완제품 김치를 할인 판매한다
- 행사는 12월 20일까지 진행되며 배송비·적립금 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = NS홈쇼핑이 김장철을 맞아 절임배추와 양념 재료부터 완제품 김치까지 할인 판매한다. 가정마다 김장하는 시기가 다른 점을 고려해 연말까지 행사를 이어가고, 일부 상품에는 배송비 지원과 적립금 혜택을 제공한다.
NS홈쇼핑은 12월 20일까지 온라인몰 NS몰에서 '김장대전'을 진행한다고 27일 밝혔다.
절임배추는 산지별로 선택할 수 있도록 해남·괴산·강원도 상품을 준비했다. 20㎏ 기준 '늘해랑 해남 절임배추'는 3만2900원, '더조은 해썹(HACCP) 해남 절임배추'는 3만3900원, '자연애 해썹 해남 절임배추'는 3만5900원이다. '명가일품 괴산 절임배추'와 '해미고을 해썹 강원도 절임배추'는 각각 3만8900원, 4만900원에 판매한다.
고춧가루와 젓갈 등 국내산 양념 재료도 마련했다. '2026년 햇 홍주부 고춧가루' 1㎏ 2개 구성은 3만9900원부터, '남안동농협 선비마을 고춧가루' 500g 2봉은 4만4900원이다. 국내산 새우젓 추젓 1㎏ 2개는 1만5900원, 올해 생산한 국내산 다진마늘 1㎏ 2개는 1만3900원부터 선보인다. 전남 신안 천일염 20㎏은 1만8900원이며 양파·생강·무·대파도 함께 판매한다.
배송비 지원 쿠폰과 적립금 혜택을 제공한다. '배송비지원' 표시 상품 구매 시 배송비 지원 쿠폰을 받을 수 있으며, 회원 ID당 최대 2회까지 사용 가능하다. '3000원 적립금' 표시 상품을 2건 이상 구매하고 이벤트에 응모한 고객에게는 3000원의 적립금을 지급한다. 적립금은 ID당 1회 지급되며, 배송 완료 및 구매 확정 후 다음 달 30일부터 영업일 기준 3일 이내 지급될 예정이다.
직접 담그기 어려운 소비자를 위해 완제품 김치도 준비했다. '대복 포기김치 10kg' 쿠폰 적용가 4만5990원, '김치연구가 강미금의 율무 포기김치 10kg' 4만2900원, '김가연 국내산 포기김치 8kg' 3만7900원에 판매한다. 백김치, 총각김치, 갓김치, 동치미 등 다양한 별미 김치도 함께 선보인다.
위생장갑, 밀폐용기, 믹서기 등 김장 관련 용품도 마련했다. '맘펀 위생롤백 1000매' 7900원부터, '크린장갑 플러스 600매' 쿠폰 적용가 1만3900원에 판매하며, 스테인리스 밀폐용기와 대용량 믹서기도 함께 선보인다. 자세한 내용은 NS몰 기획전 페이지에서 확인할 수 있다.
nrd@newspim.com