[PO] 갑작스런 네일 퇴장에 몸부터 움직인 정해영...KIA 이범호 감독도 칭찬

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 선발투수 제임스 네일의 갑작스러운 퇴장에도 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전을 승리로 장식했다. 예상치 못한 상황에서 가장 먼저 몸을 풀고 마운드에 오른 정해영의 역할이 컸다. KIA 이범호 감독도 급박한 상황에서 1실점으로 버텨준 정해영에게 고마움을 전했다.

KIA는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 1차전에서 삼성 라이온즈를 5-1로 꺾었다. 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 3연승에 이어 포스트시즌 4연승을 달리며 한국시리즈 진출에 유리한 고지를 점했다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 1차전 삼성과의 경기에서 5-1로 승리한 직후 인터뷰를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

KIA는 이날 선발 네일의 호투와 해럴드 카스트로의 투런 홈런 등을 앞세워 5회까지 5-0으로 앞섰다. 그러나 5회말 1사 후 예상치 못한 변수가 발생했다. 네일이 삼성 박승규에게 던진 공이 머리를 맞히면서 헤드샷 규정에 따라 즉시 퇴장당했다.

당시 네일의 투구 수는 57개에 불과했다. 충분히 추가 이닝을 소화할 수 있는 상황이었지만, KIA는 갑작스럽게 불펜을 가동해야 했다.

이때 가장 먼저 움직인 투수가 정해영이었다. 충분히 몸을 풀지 못한 상태에서 마운드에 오른 정해영은 2사 2루 상황에서 김영우에게 적시타 한 점을 허용했지만, 추가 실점을 막아냈다. 특히 5회말 2사 1루에서 이재현과 11구까지 가는 승부 끝에 헛스윙 삼진을 잡아내며 이닝을 마쳤다.

경기 후 이 감독은 "네일이 5이닝 정도 던지면 불펜을 어떻게 쓸지 준비해 놓았다. 갑작스러운 상황이었지만 계획을 세워놓고 경기에 들어갔기에 큰 문제는 없었다"고 설명했다.

이어 "네일이 7회까지 갈 수 있는 투구 수였기 때문에 정해영이 몸을 풀고 있지는 않았다"며 "급하게 나오면 흔들릴 수 있는데 정해영이 잘 버텨줬다. 그 시간 동안 이의리와 성영탁 등 다른 불펜 투수가 몸을 풀 시간을 벌 수 있었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA 정해영이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 1차전 삼성과의 경기에서 5회 1사 상황에서 갑작스럽게 등판해 공을 던지고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

비록 네일의 승계 주자 한 점을 허용했지만, 이 감독은 정해영의 공을 높이 평가했다. 이 감독은 "몸을 제대로 풀지 못했는데도 최상의 구위를 보여줬다. 1점으로 흔들림 없이 막아준 게 컸다"며 칭찬했다.

뒤이어 마운드에 올라 구원승을 챙긴 이의리도 당시 긴박했던 불펜 상황을 전했다. 이의리는 "불펜에 방이 두 개 있는데 나는 TV가 없는 방에 있었다. 상황을 직접 보지는 못했지만 형들이 우르르 뛰어나갔다"며 "(정)해영이 형이 경험이 많아서 가장 빨리 준비했고, 가장 먼저 나갈 수 있었다"고 말했다.

이어 "코치님들의 별도 지시가 있었던 것도 아니다. 불펜 투수들은 알아서 몸을 풀다가 전화가 오면 나가야 한다"며 "그런 부분에서 불펜 투수들에게 감사하다"고 덧붙였다.

KIA는 네일의 예기치 못한 퇴장에도 정해영을 시작으로 불펜진이 제 역할을 해준 덕분에 승리를 지킬 수 있었다. 1차전부터 돌발 상황을 극복하며 불펜의 경쟁력을 확인한 점도 남은 시리즈에 긍정적인 요소다.

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