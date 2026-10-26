[PO] 'DH' KIA 한준수, 4회초 5-0 만드는 솔로 홈런 폭발...PS 2번째 대포 

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈의 포수 한준수가 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 지명타자로 출전해 1점 홈런을 터트렸다. 자신을 선택한 KIA 이범호 감독의 믿음에 제대로 응답했다.

한준수는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 삼성과의 PO 1차전에서 지명, 7번타자로 선발 출장했다.

[서울=뉴스핌] KIA 한준수(오른쪽)가 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에서 홈런을 날렸다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 football1229@newspim.com

한준수는 지난 준플레이오프(준PO) 1차전에서는 결장했으나, 2~3차전에서는 포수 마스크를 끼며 홈런 1개, 2루타 1개, 사사구 2개를 기록하며 팀의 승리를 도왔다.

타격 컨디션이 기록 이상으로 좋았다. 2차전에서는 펜스를 직격하는 2루타를 쳤고, 3차전에서는 직접 담장을 넘겼다. 아웃이 될 때도 외야로 좋은 타구를 날리며 쾌조의 타격감을 선보였다.

이 감독은 이날 삼성 선발 크리스 페덱을 상대로 6타점을 기록했던 김태군을 선발 포수로 택하면서도 한준수를 지명타자로 택했다. 타격감이 좋은 한준수를 앞세워 많은 점수를 뽑기 위함이었다.

한준수는 첫 타석에서 루킹 삼진으로 물러났다. 페덱의 높은 커브에 반응하지 못했다. 하지만 날카로운 파울 타구를 만들며 타격 감각을 점검했다.

돌아온 두 번째 타석에서 절정의 타격감을 증명했다. 4-0으로 앞선 4회초 선두타자로 나선 한준수는 한 가운데로 몰린 체인지업을 놓치지 않고 방망이를 휘둘렀다. 한준수는 그대로 오른쪽 담장을 넘기며 5-0을 만드는 1점 홈런을 터트렸다.

[서울=뉴스핌] KIA 한준수(오른쪽)가 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에서 홈런을 날렸다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 football1229@newspim.com

한준수는 올 시즌 115경기 출전해 타율 0.281, 89안타(7홈런) 38타점, 41득점, OPS(출루율+장타율) 0.822를 기록했다. 포수 포지션 특성을 고려할 때 좋은 성적이다. 다만 두 자릿 수 홈런 달성에는 실패한 게 아쉬웠다.

하지만 포스트시즌에서 벌써 홈런 2개를 쏘아올렸다. 올 시즌 홈런 174개(리그 2위)를 기록한 KIA 타선에 한준수까지 대포를 생산하고 있다. KIA의 가을이 점점 뜨거워지고 있다.

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