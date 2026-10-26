[PO] 삼성-KIA 1차전 2만3550석 매진…PS 42경기 연속 만원 관중

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 태풍으로 경기가 하루 연기됐지만 가을야구를 향한 팬들의 열기는 식지 않았다. 삼성과 KIA의 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전이 만원 관중 속에 막을 올렸다.

한국야구위원회(KBO)는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 1차전 입장권 2만3550장이 모두 판매됐다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 관중이 가득 찬 대구삼성라이온즈파크. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

당초 이번 경기는 일요일인 25일 열릴 예정이었다. 그러나 태풍 '참피'의 영향으로 대구 지역에 많은 비가 내리면서 하루 연기됐다.

주말 경기가 평일인 월요일로 변경됐음에도 관중석은 빈자리 없이 가득 찼다. 삼성과 KIA 팬들은 각각 팀을 상징하는 색깔로 경기장을 물들이며 뜨거운 응원전을 펼쳤다.

특히 KIA 팬들은 간판타자 김도영의 요청에 맞춰 붉은색 옷을 입고 경기장을 찾았다. 김도영은 앞서 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1차전이 끝난 뒤 팬들에게 응원 드레스코드를 맞춰달라고 당부한 바 있다.

삼성 팬들도 이에 맞섰다. 3루 측 응원석을 중심으로 구단이 배포한 하늘색 우비를 착용한 팬들이 관중석을 가득 메우며 푸른 물결을 만들어냈다.

이번 매진으로 KBO 포스트시즌의 연속 매진 기록도 42경기로 늘어났다. 2023년 KT와 LG의 한국시리즈 1차전부터 시작된 매진 행진이 올해 가을야구까지 이어지고 있다. PO만 놓고 보면 2024년 삼성과 LG의 1차전부터 10경기 연속 매진이다.

올해 포스트시즌 역시 흥행 열기가 뜨겁다. LG와 두산의 와일드카드 결정전부터 준PO 3경기, 이날 PO 1차전까지 모든 경기가 매진됐다. 이에 따라 2026년 포스트시즌 누적 관중은 10만8650명으로 늘어났다.

KBO리그는 2024년부터 올해까지 3년 연속 정규시즌 1000만 관중을 돌파했다. 정규시즌의 뜨거운 인기가 가을야구까지 이어지면서 흥행 기록을 연일 새로 쓰고 있다.

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