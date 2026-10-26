엔믹스 첫 월드투어 피날레, 11월 29일 CGV 라이브뷰잉

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인천 마지막 공연 실시간 중계…SCREENX LIVE 상영

11월 11일 예매 시작, 해외 극장에서도 선봬

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 엔믹스(NMIXX)의 첫 월드투어 피날레 공연이 오는 11월 29일 CGV에서 라이브뷰잉으로 상영된다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 엔믹스(NMIXX) 첫 월드투어 피날레 라이브뷰잉 메인 포스터. [사진=CJ 4DPLEX] 2026.10.26 taeyi427@newspim.com

'엔믹스 퍼스트 월드 투어 '에피소드 1: 제로 프론티어' 피날레 인 인천 라이브 뷰잉(NMIXX 1ST WORLD TOUR 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER' FINALE IN INCHEON LIVE VIEWING)'은 오는 11월 27일부터 29일까지 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 피날레 공연 가운데 마지막 날 무대를 극장에서 실시간으로 중계하는 프로그램이다.

일반 상영과 함께 스크린엑스 라이브(SCREENX LIVE) 포맷으로도 선보인다. 국내 예매는 오는 11월 11일 CGV 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 통해 시작한다.

엔믹스는 첫 월드투어 '에피소드 1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)'를 통해 유럽과 북미, 아시아 등 전 세계 17개 도시에서 총 21회 공연을 진행했다. 이번 인천 공연을 끝으로 첫 월드투어 일정을 마무리한다.

라이브뷰잉은 국내뿐 아니라 미국과 캐나다, 멕시코, 대만 등 해외에서도 상영될 예정이다. 세부 상영 국가와 극장은 추후 공개된다.

함께 공개된 메인 포스터에는 푸른색 무대를 배경으로 엔믹스 여섯 멤버의 모습과 'LIVE VIEWING' 문구가 담겼다.

엔믹스는 지난 19일 미니 6집 '스트레인지 뮤즈(Strange Muse)'를 발매했다. 타이틀곡은 '긴 소원(Birthday Wish)'이며 릴리·해원, 설윤·배이, 지우·규진의 유닛곡을 포함해 총 6곡이 수록됐다.

엔믹스의 첫 월드투어 피날레 라이브뷰잉은 오는 11월 29일 CGV에서 상영된다.

taeyi427@newspim.com