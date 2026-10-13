롯데시네마, 하이브 씨네 페스트 2026 국내 단독 개최

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 13일 24~31일 하이브 씨네 페스트를 개최한다고 밝혔다.
- 행사는 공연 실황과 뮤직비디오를 싱어롱 방식으로 상영했다.
- 월드타워에 포토존·메시지월·머치존 등 팬 참여 공간을 마련했다.
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BTS 라이브뷰잉·13개 팀 치어링 파티 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 오는 24일부터 31일까지 '하이브 씨네 페스트 2026'을 국내 극장 단독으로 개최한다고 13일 밝혔다.
'하이브 씨네 페스트 2026'은 전 세계 60여개국 1100개 이상의 극장에서 열리는 글로벌 프로젝트다. 아티스트 공연 실황과 뮤직비디오 등 영상 콘텐츠를 상영하고, 극장 공간을 활용한 팬 참여 프로그램도 함께 운영한다.
롯데시네마 월드타워 5층과 10층은 행사 기간 '스페셜 로케이션'으로 꾸며진다. 대형 포토존과 아티스트에게 메시지를 남길 수 있는 '메시지월', 상품을 판매하는 '머치존(Merch Zone)' 등이 마련된다.
행사 상영작은 모두 싱어롱 방식으로 진행된다.
콘서트 실황 영화로는 세븐틴의 '세븐틴 월드 투어 '뉴_' 인 인천(SEVENTEEN WORLD TOUR 'NEW_' IN INCHEON)', 투모로우바이투게더의 '투모로우바이투게더 월드 투어 '액트 : 투모로우' 인 서울(TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT : TOMORROW' IN SEOUL)', 엔하이픈의 '엔하이픈 월드 투어 '블러드 사가' 인 서울(ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN SEOUL)' 등 3편이 극장에서 처음 공개된다.
방탄소년단(BTS)의 '방탄소년단 월드 투어 '아리랑'(BTS WORLD TOUR 'ARIRANG')' 가운데 아르헨티나 부에노스아이레스와 브라질 상파울루 공연도 라이브뷰잉으로 상영한다.
이와 함께 방탄소년단(BTS), 세븐틴(SEVENTEEN), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 엔하이픈(ENHYPEN), 르세라핌(LE SSERAFIM), 앤팀(&TEAM), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 투어스(TWS), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE), 에이오엔(aoen), 코르티스(CORTIS), 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS) 등 13개 팀의 뮤직비디오와 퍼포먼스 영상에 응원법을 결합한 '하이브 치어링 파티'도 진행한다.
롯데시네마 관계자는 "극장에 들어서는 순간부터 상영관을 나설 때까지 공간 전체에서 팬덤 문화를 경험할 수 있도록 준비했다"며 "관객들이 함께 모여 소통하고 즐길 수 있는 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com