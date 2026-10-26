[프로농구] WKBL 새 시즌 아시아쿼터 기대주, 신한은행 노구치 사쿠라 주목

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신한은행 노구치 사쿠라가 개막되는 새 시즌 여자프로농구에서 가장 주목받는 아시아쿼터 선수로 꼽혔다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 'KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구' 개막 미디어데이를 하루 앞둔 26일 시즌 전망 설문조사 결과 일부를 발표했다. 조사에는 팬 719명과 선수 109명, 미디어 관계자 43명이 참여했다.

노구치는 가장 기대되는 아시아쿼터 선수를 묻는 항목에서 팬 29.1%, 선수 30.3%, 미디어 51.2%의 지지를 받아 전 부문 선두에 올랐다. 특히 미디어에서는 응답자의 절반 이상이 노구치를 선택했다.

하나은행 이이지마 사키도 세 집단에서 나란히 2위를 기록했다. 득표율은 팬 20.2%, 선수 11.9%, 미디어 32.6%였다. 집단별 3위에는 우리은행 후지모토 마코와 카타야마 나나, KB스타즈 사카이 사라가 이름을 올렸다.

국내선수의 성장 가능성을 바라보는 시선은 응답 집단에 따라 갈렸다.

팬들은 신한은행 홍유순에게 가장 많은 표를 던졌다. 홍유순이 6.1%를 얻었고, 하나은행 정현이 5.6%, 우리은행 이명관이 5.0%로 뒤를 이었다.

선수들이 뽑은 기량 발전 기대주 1위는 하나은행 고서연이었다. 11.9%의 지지를 받은 고서연에 이어 삼성생명 이해란이 11.0%, 같은 팀 이예나가 6.4%를 기록했다.

미디어는 BNK썸 이소희의 도약에 가장 큰 기대를 걸었다. 이소희가 14.0%로 선두를 차지했으며, 홍유순과 정현은 각각 11.6%로 공동 2위에 자리했다.

우승 후보와 플레이오프에 진출할 4개 팀에 대한 설문 결과는 27일 개막 미디어데이에서 발표된다.

행사는 KBSN 스포츠와 MBC스포츠플러스, SPOTV를 통해 생중계된다. 온라인에서는 네이버 치지직, 다음 스포츠, SOOP, WKBL 공식 앱으로 시청할 수 있다.



iaspire@newspim.com