[프로농구] WKBL 개막 미디어데이 27일 개최, 강이슬 허예은 등 참석

AI 핵심 요약beta
- WKBL은 27일 2026~2027시즌 개막 미디어데이를 개최한다
- 6개 구단 감독과 대표 선수 18명이 새 시즌 각오를 밝힌다
- 팬 페스트와 현장 관람이 마련되며 입장권은 16일 예매한다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026-2027시즌 여자프로농구의 시작을 알리는 공식 개막 미디어데이가 막을 올린다. 강이슬(우리은행), 박지수 허예은(이상 KB스타즈) 등이 참석해 각오를 밝힐 예정이다.
WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 27일 오후 3시 서울 강남구 리베라호텔 청담 3층 베르사이유홀에서 '2026~2027 여자프로농구 개막 미디어데이'를 개최한다.
이날 행사에는 WKBL 6개 구단의 사령탑과 각 팀을 대표하는 선수 2명씩 총 18명이 자리를 함께한다. 이들은 새 시즌에 임하는 각오와 출사표를 전하며 미디어 및 팬들과 첫 인사를 나눌 예정이다.
2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 건 강이슬, 이소희(BNK썸), 이해란(삼성생명), 진안(하나은행), 허예은을 비롯해 지난 2025~2026시즌 정규리그 MVP를 차지한 박지수(이상 KB스타즈) 등이 무대에 오른다. 여기에 새롭게 주장을 맡은 김아름(삼성생명)과 정예림(하나은행), 그리고 지휘봉을 새롭게 잡은 전주원 감독(우리은행)이 참석한다.
아울러 팬들과 함께하는 다채로운 행사도 마련된다. 미디어데이 현장 관람뿐만 아니라 선수들과 직접 소통할 수 있는 팬 페스트 프로그램이 진행된다.
미디어데이 팬 입장권은 10월 16일 오후 3시부터 WKBL 공식 홈페이지와 애플리케이션을 통해 선착순 100명(1인 최대 2매)까지 예매할 수 있다. 입장권 예매와 관련 자세한 내용은 WKBL 공식 채널을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.
iaspire@newspim.com