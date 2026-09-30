여자프로농구 11월 1일 개막…정규리그 총 경기 90→105로 늘어

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 30일 2026-2027시즌 일정을 확정해 발표했다.
- 오는 11월 1일 청주에서 KB스타즈와 BNK 썸이 개막전을 치른다.
- 정규리그는 105경기로 늘고 PO는 3전 2선승제로 바뀌었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자프로농구(WKBL)가 경기 수를 늘리고 대대적인 변화와 함께 다가오는 새 시즌의 막을 올린다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 30일 2026-2027시즌 여자프로농구 경기 일정을 확정해 발표했다. 이번 시즌은 오는 11월 1일에 개막해 더 풍성한 대장정에 돌입한다.
가장 큰 변화는 정규리그 경기 수의 확대다. 기존 6라운드 총 90경기 체제에서 7라운드 총 105경기 체제로 늘어났다. 이에 따라 각 팀은 정규리그에서 팀당 35경기씩 소화하게 된다.
정규리그 일정 증가에 맞춰 포스트시즌 운영 방식도 일부 조정됐다. 플레이오프는 기존 5전 3선승제에서 3전 2선승제로 축소되어 단기전 승부의 긴장감을 한층 높였다. 팬들의 관람 편의를 고려해 플레이오프와 챔피언결정전 주요 경기는 주말에 집중 편성된다.
경기 시간 편성은 지난 시즌과 동일하게 유지된다. 화요일과 목요일이 휴식일로 지정되었고 토요일에는 하루 2경기가 열린다. 경기 시작 시각은 평일 오후 7시, 토요일 오후 2시와 4시, 일요일 오후 4시다.
새 시즌의 공식 개막전은 오는 11월 1일 충청북도 청주체육관에서 펼쳐진다. 디펜딩 챔피언 청주 KB스타즈와 부산 BNK 썸의 맞대결로 화려한 문을 연다. 2026-2027시즌 전체 세부 일정은 WKBL 공식 홈페이지와 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
psoq1337@newspim.com