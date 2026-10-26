금호타이어, 슈퍼레이스 2년 연속 종합 우승…8개 라운드 전승

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어는 26일 슈퍼레이스 8개 라운드 전 경기 우승을 차지했다
- 금호타이어는 타이어·드라이버·팀 챔피언을 석권하며 3관왕에 올랐다
- 이창욱은 7승으로 2년 연속 드라이버 챔피언에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 국내 최상위 모터스포츠 대회인 '2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십'에서 8개 라운드 전 경기 우승을 기록하며 2년 연속 종합 우승을 차지했다.
금호타이어는 올해 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서 타이어 제조사와 드라이버, 팀 챔피언을 모두 석권하며 3관왕에 올랐다고 26일 밝혔다.
금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수는 시즌 8개 라운드 중 7개 라운드에서 우승하며 2년 연속 드라이버 챔피언에 올랐다. 특히 7승 모두 예선 1위로 출발해 결승까지 선두를 지키는 '폴 투 윈'으로 기록했다.
같은 팀 이정우 선수와 준피티드 레이싱팀 황진우 선수도 드라이버 부문 최종 2위와 3위를 차지했다. 이로써 드라이버 챔피언십 최종 1~3위를 모두 금호타이어 장착 차량이 휩쓸었다.
금호 SL모터스포츠팀 역시 2년 연속 팀 챔피언에 올랐다. 금호타이어 장착 차량은 마른 노면과 빗길 등 다양한 주행 환경에서 시즌 전 경기 우승을 기록했다.
윤민석 금호타이어 G.마케팅담당 상무는 "8개 라운드 전 경기 우승으로 레이싱 타이어의 기술력을 입증했다"며 "모터스포츠에서 확보한 기술을 고성능 타이어 개발에 접목해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com