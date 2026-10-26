금호타이어, 오네 슈퍼레이스 2년 연속 종합 우승

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 26일 슈퍼레이스 6000 클래스 8전 전승을 달성했다
- 이창욱이 7승으로 2년 연속 드라이버 챔피언에 올랐다
- 금호 SL모터스포츠팀과 금호타이어도 팀·제조사 우승을 차지했다
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[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 국내 최상위 모터스포츠 대회에서 타이어 기술력을 앞세워 2년 연속 종합 우승을 달성했다. 타이어 제조사와 드라이버·팀 챔피언을 모두 차지하며 시즌 최강자로 자리매김했다.
금호타이어는 26일 '2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서 8개 라운드 전 경기 우승을 기록했다고 밝혔다.
금호타이어 후원을 받는 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱은 8개 라운드 중 7승을 거두며 2년 연속 드라이버 챔피언에 올랐다. 특히 7승 모두 예선 1위로 출발해 우승까지 차지하는 '폴 투 윈'으로 장식했다. 금호 SL모터스포츠팀도 2년 연속 팀 챔피언에 등극했으며 금호타이어는 타이어 제조사 부문까지 석권했다.
드라이버 챔피언십 최종 순위에서도 금호타이어의 경쟁력이 두드러졌다. 이정우와 준피티드 레이싱팀 황진우가 각각 2위와 3위를 기록해 상위 3개 자리를 금호타이어 장착 차량이 모두 차지했다.
6000 클래스는 고출력 스톡카가 경쟁하는 최상위 무대로 타이어의 접지력과 제동 안정성, 장시간 주행 성능이 승부를 가른다. 금호타이어는 고속 코너와 급제동이 반복되는 마른 노면은 물론 경기 중 비로 노면이 바뀌는 상황에서도 안정적인 주행 성능을 선보였다.
최종전에서는 이정우가 빗길에서 추월 경쟁을 펼쳐 2위까지 올라섰고 금호 SL모터스포츠팀은 1·2위를 차지하는 원투 피니시를 완성했다.
금호타이어는 글로벌 모터스포츠 대회에서 타이어 공급 활동을 확대하고 있으며 'KUMHO FIA TCR World Tour' 등을 통해 축적한 기술력을 고성능 제품 개발에 접목해 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.
ej7648@newspim.com