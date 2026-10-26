한진, 캐나다 토론토 물류센터 가동…조현민, 현장 점검

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피어슨 공항 인근 4200여평 규모…K뷰티 물류망 확대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진이 캐나다에 신규 물류거점을 마련해 K뷰티 수출 지원 범위를 넓힌다. 미국 로스앤젤레스(LA)에서 쌓은 풀필먼트 운영 경험을 토론토에 접목하고, 연말 쇼핑 성수기에 늘어나는 현지 배송 수요에 대응한다는 전략이다. 한진그룹 '오너 3세'인 조현민 사장은 캐나다 토론토 풀필먼트 센터를 찾아 시설과 운영 상황을 점검했다.

한진은 캐나다 토론토 피어슨 국제공항 인근에 '한진 토론토 풀필먼트 센터'를 가동한다고 26일 밝혔다. 지난 2월 LA 풀필먼트 센터의 3차 확장에 이어 북미 물류망을 보강한 것이다.

㈜한진 노삼석 대표이사 사장(사진 왼쪽 세 번째)과 조현민 사장(왼쪽 네 번째)이 캐나다 토론토 풀필먼트 센터 가동을 앞두고 현장을 방문해 시설 및 운영 상황을 점검하고 있다. [사진=한진 제공]

센터 가동에 맞춰 조현민 사장과 노삼석 대표이사 사장 등 주요 경영진도 현장을 방문했다. 시설과 운영 준비 상황을 살피고 기존 북미 거점과의 연계 방안을 논의했다.

신규 센터는 4200여평 규모로 토론토 광역권(GTA·Greater Toronto Area)에 들어섰다. 미시사가·브램턴·마컴 등 주변 도시의 배송 수요를 담당한다. 공항과 주요 철도 야드에 가까워 육상·항공 운송을 연계하기 유리하며, 보세창고 운영 면허도 확보했다.

화장품 등 취급 상품에 맞춘 보관 환경도 갖췄다. 한진에 따르면 온도·습도 관리와 위생 기준을 충족해 캐나다 보건부 규정에 부합하는 우수 제조·품질관리 기준(GMP·Good Manufacturing Practice) 적합 시설 인증을 받았다. 캐나다와 미국 간 통관 시 세관 검사 간소화를 지원하는 무역 보안 프로그램 'PIP(Partners in Protection)' 인증도 확보했다.

초기 운영은 LA 센터가 지원한다. 물류 솔루션 설계와 관리 경험을 토론토 센터에 적용해 안정적인 가동을 돕고, 향후 두 거점을 연결해 북미 전역의 물동량에 대응할 계획이다.

한진은 기업 간 거래(B2B) 상품 입고부터 기업·소비자 간 거래(B2C)의 최종 배송까지 지원한다. 전자상거래 플랫폼별 포장·라벨 부착, 현지 통관, 부가세·세무 신고 지원 등도 제공한다. 수출 기업이 현지 판매 과정에서 필요한 물류 업무를 통합적으로 이용할 수 있도록 한다는 구상이다.

nrd@newspim.com