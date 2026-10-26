김지용 중수청장 "대통령이 특정 사건 물어도 답변 안 할 자신 있다"

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野 "수사기관 수장이 국무회의 참석…부적절하지 않나" 지적

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 중대범죄수사청장이 26일 대통령이 비공개 국무회의에서 특정 사건에 대해 질문하더라도 답변하지 않을 자신이 있다고 밝혔다.

김 청장은 이날 오전 열린 국회 행정안전위원회 종합 국정감사에서 권영진 국민의힘 의원이 "비공개 석상에서 대통령이 특정 사건에 대해 물어봤을 때 답변하지 않을 자신이 있느냐"고 묻자 "예, 자신 있습니다"라고 답했다.

김지용 중대범죄수사청장이 26일 대통령이 비공개 국무회의에서 특정 사건에 대해 질문하더라도 답변하지 않을 자신이 있다고 밝혔다. 사진은 김 청장이 지난 20일 오후 서울 중구 서울지방 중대범죄수사청에서 열린 취임식에서 취임사를 하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

권 의원은 지난 20일 김 청장이 이재명 대통령 주재 국무회의에 참석해 메모하는 사진을 제시하며 "수사기관의 수장이 국무회의에 참석해서 대통령의 지시를 받아 적는 모습이 낯설고 부적절하다고 생각하지 않느냐"고 지적했다.

이에 김 청장은 "일부 국민들의 우려를 알고 있다"고 답했다.

국무회의 참석 경위를 둘러싼 질의도 나왔다. 김 청장은 중수청 출범 이후 국무회의 참석 기관으로 통보 돼 있었다며 참석 여부를 행정안전부 관계자들과 협의했다고 설명했다.

김 청장은 다만 행안부 장관과 직접 협의한 것은 아니라고 밝혔다. 그는 "장관과 직접 협의한 건 아니고 관계(자) 분들과 협의했다"며 "장관께서도 보고를 받은 것으로 알고 있다"고 말했다.

향후 국무회의에 정례적으로 참석할 것인지에 대해서는 확답을 피했다. 김 청장은 27일 국무회의 참석 여부를 묻는 질문에 "아직은 좀 봐야 될 것 같다"고 답했다.

권 의원은 참여연대의 논평 등을 인용하며 수사기관장이 대통령 주재 국무회의에 정기적으로 참석하는 것은 정치적 중립성과 공정성에 대한 국민적 신뢰를 훼손할 수 있다고 주장했다.

이에 김 청장은 국민들의 우려를 인식하고 있다며 "행안부와 적절히 협의하도록 하겠다. 유념하겠다"고 밝혔다.

앞서 김 청장은 지난 19일 이 대통령으로부터 임명장을 받은 뒤 이튿날 국무회의에 처음 참석했다.

이를 두고 야권과 일부 시민단체는 수사기관의 수장이 대통령 및 정부 고위 관계자들과 정기적으로 대면할 경우 수사의 독립성이 훼손될 수 있다는 우려를 제기했다.

반면 청와대는 국무회의에서 개별 사건에 대한 수사 지휘를 논의하지 않는 만큼 문제가 없다는 입장이다.

hong90@newspim.com