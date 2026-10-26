카카오뱅크, 독서 플랫폼 '플라이북' 제휴…연동 고객에 1000포인트 제공

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 26일 플라이북과 독서 습관 서비스를 출시했다.
- AI가 맞춤 도서를 추천하고 목표 설정·커뮤니티 기능을 제공한다.
- 가입·계정 연동 고객에게 도서 구매용 1000포인트를 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 독서 플랫폼 '플라이북'과 협업해 '함께 만드는 독서 습관' 제휴 서비스를 선보인다고 26일 밝혔다.
'함께 만드는 독서 습관'은 AI를 활용해 맞춤형 도서를 추천하고 완독을 돕는 서비스로, 카카오뱅크 앱 내 '혜택' 탭에서 이용할 수 있다. 카카오뱅크는 플랫폼 접점을 제공하고 제휴사인 플라이북이 운영을 전담한다.
이용자는 'AI 독서메이트'가 추천한 종이책을 대여하거나 구매할 수 있으며, 독서 완료 시 AI가 새로운 도서를 추천한다. 독서 과정에서는 완독 목표일과 일일 목표 페이지 설정이 가능해 독서 진행을 관리할 수 있다. 커뮤니티 기능을 통해 타인과 독서 경험을 공유하는 기능도 포함됐다.
서비스 출시를 맞아 가입 및 연동 고객 대상 혜택도 제공된다. 카카오뱅크를 통해 제휴 서비스에 가입하거나 기존 계정을 연동한 고객 전원에게 서비스 내에서 사용 가능한 1000포인트를 1회 지급한다. 해당 포인트는 도서 구매나 구독에 활용할 수 있다.
카카오뱅크 관계자는 "독서 문화를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 이번 제휴를 기획했다"며 "일상과 연계된 제휴 서비스를 지속해서 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com