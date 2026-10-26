[특징주] 루닛, 美 바이오기업과 신약 공동개발 소식에 '상한가'

AI 핵심 요약beta
- 루닛은 26일 미국 바이오기업과 신약 개발 협력을 발표했다
- AI 바이오마커 활용한 면역항암제 연구로 사업 확대를 추진했다
- 협력 소식에 루닛 주가는 30% 올라 상한가를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
차세대 면역항암제 연구 기대에 매수세 집중
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 미국 바이오기업과 신약 개발을 위한 협력에 나선다는 소식에 26일 상한가를 기록했다. AI 기술을 활용한 바이오마커 개발로 사업 영역을 확대할 수 있다는 기대가 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.
한국거래소에 따르면, 이날 오전 10시40분 기준 코스닥 시장에서 루닛은 전 거래일 대비 3390원(30.00%) 오른 1만4690원에 거래되고 있다.
주가 상승의 배경에는 미국 바이오기업과의 공동 연구 협약이 있다. 루닛은 지난 24일 홈페이지를 통해 미국 나스닥 상장사 시티테라퓨틱스와 차세대 면역항암제인 이중특이항체 개발에 활용할 AI 바이오마커 연구 협력을 체결했다고 밝혔다.
이번 협력은 이중특이항체 치료제 개발 과정에서 AI 기반 바이오마커를 활용해 신약 개발의 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 루닛이 보유한 의료 AI 분석 기술의 활용 범위가 확대될 수 있다는 점에서 시장의 관심이 쏠리고 있다.
한승연 NH투자증권 연구원은 이날 보고서를 발간하고 "데이터 발표 시 전체 환자군이 아닌 하위 AI바이오마커 양성 환자군 데이터 성공 여부가 중요하다"며 "만약 성공 시, AI바이오마커 산업 본격 개화한다는 점이 루닛에도 긍정적"이라고 평가했다.
plum@newspim.com