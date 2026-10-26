우리투자증권, IRP '스텝-업 이벤트' 진행

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"연말정산 시즌 맞아 고객 절세 및 노후자산 마련 지원"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 오는 12월 31일까지 고객의 절세와 노후자산 마련을 지원하기 위한 개인형퇴직연금(IRP) '스텝-업 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

26일 우리투자증권에 따르면 해당 이벤트는 IRP 계좌 개설부터 상장지수펀드(ETF) 투자, 추가 납입 등 고객의 연금자산 관리 단계에 따라 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

[사진=우리투자증권]

이벤트는 세 가지 단계별 미션으로 구성되며, 각 미션은 중복참여가 가능하다. 경품 혜택은 1인당 연간 합산 3만 원 한도 내에서 제공된다.

'Welcome 리워드'는 이벤트 기간 내 IRP 계좌를 신규 개설한 고객 전원에게 신세계상품권 1만원권을 증정한다. '거래 축하 리워드'는 IRP 계좌에서 ETF를 30만원 이상 처음 매수한 고객을 대상으로 하며, 신세계상품권 1만원권을 증정한다.

꾸준한 연금 납입을 돕기 위한 '감사 리워드'는 두 달 연속 20만원 이상 입금하면 신세계상품권 1만원권을, 순입금액 구간별 조건을 충족하면 1만원부터 최대 3만원 상당의 신세계상품권을 증정한다.

IRP는 노후자산 마련과 함께 연말정산 세액공제 혜택을 누릴 수 있는 대표적인 연금상품이다. IRP와 연금저축을 합산해 연간 최대 900만 원까지 세액공제 대상이 되며, 총급여 5500만원 이하인 근로자는 16.5%, 초과하는 근로자는 13.2%의 세액공제율을 적용받는다.

우리투자증권 관계자는 "이번 이벤트는 고객이 IRP 가입을 시작으로 꾸준한 납입과 투자 경험을 쌓으며 노후 준비를 한 단계 업(UP)시킬 수 있도록 준비했다"며 "노후 대비와 절세 관련 관심이 점점 높아지는 만큼 향후 절세 혜택을 효과적으로 활용하고 연금투자를 습관화할 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 우리투자증권은 다양한 펀드 라인업 등 상품·서비스 경쟁력과 IRP계좌의 자산관리·운용관리 수수료 면제 및 업계 최저 수준의 판매보수를 적용한 S클래스 펀드 등을 통해 지속적으로 IRP 장기운용 성과에서 증권사 중 최고 수준을 유지하고 있다.

rkgml925@newspim.com