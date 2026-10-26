HLB생활건강 '테트라포스', 이마트 와우샵 입점

AI 핵심 요약beta
- HLB생활건강은 26일 테트라포스를 이마트 와우샵에 입점시켰다
- 테트라포스는 병풀 등 추출물을 활용한 시카 카밍 5종을 선보였다
- 테트라포스는 30일 스타필드 마켓 군산점에도 추가 입점할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB생활건강의 스킨케어 브랜드 '테트라포스'가 오프라인 유통 채널을 확대한다. 회사는 지난 22일 테트라포스를 이마트 와우샵 은평점과 월계점에 입점시켰으며, 오는 30일에는 스타필드 마켓 군산점에도 추가 입점할 계획이라고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 입점을 통해 선보이는 제품은 피부 진정과 보습에 초점을 맞춘 대표 스킨케어 라인 '시카 카밍 시리즈' 5종이다. 테트라포스는 병풀·티트리·약모밀·녹차 추출물을 배합한 독자적 포뮬라를 적용했다.
시카 카밍 시리즈는 기초 수분 관리부터 집중 진정, 모공 케어까지 다양한 제품으로 구성됐다. 알코올을 함유하지 않은 '시카 카밍 토너'는 세안 후 피부에 수분을 공급하고 과도한 피지 관리에 도움을 준다. '시카 카밍 클리어 그린 앰플'은 워터리 제형으로 피부 진정과 보습, 피부 장벽 관리에 초점을 맞췄다.
'시카 카밍 수딩 크림'은 유·수분 균형과 보습 기능을 제공하며, 나이아신아마이드 5%가 함유된 '시카 카밍 스팟 젤'은 피부 고민 부위를 집중 관리할 수 있도록 설계됐다. '시카 카밍 클레이 마스크'는 프랑스산 클레이와 코코넛 껍질 가루를 활용해 피지와 묵은 각질 관리가 가능하다.
HLB생활건강 관계자는 "이번 입점은 테트라포스의 주요 제품을 더 많은 소비자들에게 선보일 수 있는 기회"라며 "앞으로도 오프라인 유통 채널을 지속적으로 확대해 브랜드 인지도를 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com