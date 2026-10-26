선관위 특검, 28일 올림픽공원 투표지 247만장 임의검증…CCTV·장비도 점검

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투표지 수량·위조 여부 확인…이상 투표지 정밀감정

특검·검사 등 110명 이상 투입…국회의원·언론인 참관

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 오는 28일 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 투표지 약 247만장과 폐쇄회로(CC)TV 등에 대한 검증에 나선다.

특검팀은 26일 기자단 공지를 통해 28일 오전 9시부터 서울경찰청과 중앙선관위 등 관계기관의 협조를 받아 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 투표지와 관련 물품에 대한 임의검증을 실시한다고 밝혔다.

이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 오는 28일 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 투표지 약 247만장과 폐쇄회로(CC)TV 등에 대한 검증에 나선다. [사진 = 뉴스핌DB]

임의검증은 법원의 영장 없이 물품의 소유자나 관리기관 등의 동의를 받아 수사기관이 해당 물품의 상태와 내용 등을 확인·조사하는 수사 절차다.

이번 검증은 중앙선관위와 송파구선관위의 전원위원회 의결을 거쳐 진행된다. 양 기관은 특검의 임의검증에 동의하고 관련 절차에 협조하기로 했다.

특검팀은 투표지 수량의 증감 여부와 위조 여부 등 무결성을 확인하고 투·개표에 사용된 장비와 관련 서류를 점검할 계획이다.

구체적으로 물품 보관 장소의 CCTV를 분석해 외부 침입 흔적이 있는지 살펴본다. 이어 투표지 수량과 기표·인쇄 상태를 1차 확인하고, 이상이 발견된 투표지는 별도로 분류해 정밀감정을 진행할 예정이다.

투표지분류기 등 투·개표 관련 장비의 해킹 여부와 오류 가능성도 조사 대상에 포함됐다.

이를 위해 특검팀은 특검과 특검보, 검사 등 110명 이상의 인력을 투입한다. 경찰청과 국립과학수사연구원도 인력과 장비를 지원하며 선관위는 투표지 수량 확인을 위해 약 500명을 투입하기로 했다. 다만 선관위 인력은 투표지 개수 확인만 보조하고 전체 검증은 특검이 독자적으로 진행할 방침이다.

검증 과정에는 여야 국회의원을 포함한 약 100명의 참관인과 50명 이상의 언론인이 입회할 예정이다.

특검팀은 "이번 임의검증은 특검 수사활동의 일환이고, 공직선거법상 선거쟁송에 기초한 재검표가 아니므로 원칙적으로 제9회 동시지방선거 당선인 결정이나 득표수에는 어떠한 영향이 없다"고 설명했다.

이어 "이번 검증을 통해 특검법상 수사대상인 투표용지 부족 등 각종 의혹에 대해 철저히 수사함으로써 공직선거의 공정성과 선거관리 업무에 관한 국민적 의혹을 해소하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

지난달 7일 공식 출범한 선관위 특검팀은 투표용지 부족 사태와 개표 강행, 선거 통계 조작 등 12가지 의혹을 들여다보고 있다.

hong90@newspim.com