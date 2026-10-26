오스템임플란트, 치과 장비 A/S 만족도 조사 3개 부문 1위

치과의사 1000명 대상 덴트포토 설문

대응 속도·문제 해결·종합 만족도 최고 응답

[서울=뉴스핌] 이나영 기자설희 인턴기자= 치과용 임플란트·장비 전문기업 오스템임플란트가 치과의사 대상 치과 장비 사후관리(A/S) 만족도 조사에서 대응 속도와 문제 해결 능력, 종합 만족도 등 3개 부문 모두 가장 높은 응답률을 기록했다고 26일 밝혔다.

오스템임플란트에 따르면 국내 치과의사 커뮤니티 덴트포토가 치과의사 회원 1000명을 대상으로 실시한 치과 장비 관련 설문조사에서 회사는 A/S 대응 속도와 문제 해결 능력, 종합 만족도 등 3개 항목에서 모두 1위를 차지했다.

이번 설문은 기타를 포함해 국내외 기업 11곳을 대상으로 진행됐다. 개원의 877명과 비개원의 123명이 참여했으며 대도시와 읍·면 지역 치과의사를 포함해 30세 이하부터 61세 이상까지 다양한 연령대가 조사에 참여했다.

지난달 서울 코엑스에서 열린 'GAMEX 2026' 오스템임플란트 전시 부스에서 참관객들이 치과 장비를 살펴보고 있다. [사진=오스템임플란트]

'A/S 대응 속도' 항목에서 '장비에 이상이 생겨 연락했을 때 A/S 직원이 가장 빠르게 방문하는 회사는 어디인가'라는 질문에 응답자의 44.4%가 오스템임플란트를 선택했다. 2위와 3위 기업은 각각 9.7%, 8.7%를 기록했다.

문제 해결 능력 항목에서는 '장비 A/S 직원이 방문했을 때 해결 능력이 가장 좋은 회사는 어디인가'라는 질문에 39.2%가 오스템임플란트를 꼽았다. 2위와 3위는 각각 12.1%, 8.0%로 집계됐다. 종합 A/S 만족도에서도 오스템임플란트가 40.2%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 2위와 3위는 각각 9.8%, 8.7%였다.

오스템임플란트는 제품 공급과 함께 설치와 교육, 유지보수 등 고객 지원 서비스를 제공하고 있다. 전국 지역별 A/S 전담팀도 운영하고 있다.

회사는 앞서 지난 6월 치과의사 2000명을 대상으로 실시한 임플란트 관련 설문조사에서도 1위를 기록했다고 설명했다.

오스템임플란트 관계자는 "이번 조사 결과는 장비를 공급하는 데 그치지 않고 실제 사용하는 고객의 입장에서 신속하고 정확한 사후관리를 제공해온 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 A/S 전문성과 대응 속도를 높여 치과가 안정적으로 진료에 집중할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com