이수화학, 제조 AX 지원사업 선정…AI 기 공정관리 추진

상생형 AX 선도 모델 구축지원사업 선정.. 코오롱베니트와 협력

공정 제어설비 이력 생산 데이터 통합oooA 1반 운전 지원체계 구축

시계열 AL 모델 활용해 공정이상 징후 감지 운전 조건 분석

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수화학은 '2026년 상생형 인공지능 전환(AX) 선도모델 구축지원사업' 도입기업으로 선정돼 석유화학 생산공정에 인공지능(AI) 기술을 적용한다고 26일 밝혔다. AI 기반 공정 운전 지원체계와 설비 예지보전, 에너지 관리 시스템을 구축해 생산 현장의 운영 효율성을 높일 계획이다.

상생형 AX 선도모델 구축지원사업은 중소기업기술정보진흥원이 추진하는 제조업 AI 전환 지원사업이다. 대기업의 제조혁신 역량을 활용해 중소·중견 제조기업의 AI 도입을 지원하고, 다른 제조 현장으로 확산할 수 있는 선도모델을 구축하는 것이 목적이다. 이번 사업에는 코오롱베니트가 주관기업으로, 한국생산성본부가 협업기관으로 참여한다.

이수화학은 코오롱베니트와 협력해 연속 화학공정의 특성을 반영한 AI 기반 운전 지원체계를 구축할 예정이다. 공정 제어와 설비 이력, 생산 실적 등 현장 데이터를 통합하고 시계열 AI 모델을 적용해 공정 이상 징후를 사전에 감지하고 운전 조건을 분석하는 시스템을 마련한다.

이수화학 로고. [사진=이수화학]

AI를 활용한 실시간 운전 의사결정 지원 기능도 도입한다. 공정 데이터를 분석해 운전 조건에 대한 정보를 제공하고, 운전원이 이를 바탕으로 공정 변화에 대응할 수 있도록 지원하는 방식이다. AI가 제안한 운전 조건은 사전에 설정된 안전 운전 범위 내에서 운전원의 확인과 승인을 거쳐 실제 공정 운영에 반영하도록 설계할 계획이다.

설비 유지보수와 에너지 관리에도 AI 기술을 적용한다. 주요 설비의 운전 정보와 정비 이력을 분석해 고장 가능성을 사전에 파악하는 예지보전 체계를 구축하고, 유지보수 시점과 작업 효율을 개선할 예정이다.

이와 함께 공정 운영 데이터와 에너지 사용 정보를 연계해 에너지 소비량과 탄소배출량을 실시간으로 관리하는 시스템도 마련한다. 이를 통해 공정별 에너지 사용 현황을 분석하고 에너지 효율 개선과 탄소배출량 저감을 추진할 방침이다.

이수화학은 이번 사업에서 구축한 AI 시스템을 실제 생산공정에 적용해 운영 안정성과 효율성 개선 효과를 검증하고, 향후 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

이수화학 관계자는 "이번 사업을 통해 AI 기반 운전 지원체계를 구축하고, 실제 적용 과정에서 공정 운영의 안정성과 효율성 개선 효과를 확인해 나갈 계획"이라며 "이를 바탕으로 향후 AI 활용을 단계적으로 확대해 제조 경쟁력 강화의 기반을 마련하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com