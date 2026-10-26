전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

보로노이, ESMO 2026서 'VRN10' 임상 1상 결과 발표

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 보로노이는 26일 VRN10 임상 1상 결과를 발표했다
  • HER2 변이 환자 12명 중 5명에서 부분반응을 확인했다
  • 임상은 560mg까지 진행하며 2상 권장용량을 결정할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

승인된 약물 없는 non-TKD 변이에서도 효능 확인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 보로노이는 스페인 마드리드에서 열린 유럽종양학회 연례학술대회(ESMO Congress 2026)에서 HER2 표적 항암제 'VRN10'의 임상 1상 결과를 발표했다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 HER2 변이 환자 12명 중 5명에서 부분반응이 관찰됐으며, 기존 HER2 표적 치료제가 승인되지 않은 non-TKD 변이 환자에서도 종양 감소 효과가 확인됐다. 이번 학회는 오는 27일까지 개최되며, 보로노이는 포스터 발표를 통해 HER2 변이 유형별 항종양 효과와 HER2 양성 환자의 임상 결과, 뇌전이 환자 사례 및 안전성 데이터를 공개했다.

임상 결과에 따르면 유효성 평가가 가능한 HER2 변이 고형암 환자 12명 가운데 5명(41.7%)에서 부분반응(PR)이 관찰됐다. 세부적으로 티로신 인산화효소 영역(TKD) 변이 환자 5명 중 2명(40%), TKD 외 영역(non-TKD) 변이 환자 7명 중 3명(42.9%)이 부분반응을 보였다.

HER2 변이 고형암 환자군 Waterfall Plot.[사진=보로노이]

HER2 변이는 발생 위치에 따라 TKD와 non-TKD로 구분된다. 회사 측에 따르면 기존 허가된 HER2 표적 치료제의 적응증은 TKD 변이에 한정돼 있으며, non-TKD 변이를 대상으로 승인된 치료제는 없는 상황이다. 이번 임상에서는 HER2 변이 비소세포폐암 환자 3명 모두에서 부분반응이 확인됐다.

HER2 단백질 과발현 또는 유전자 증폭이 있는 HER2 양성 환자군에서도 항종양 효과가 관찰됐다. 유효성 평가 대상 18명 중 3명(16.7%)이 부분반응을 보였고, 10명은 안정병변(SD)을 유지했다. 부분반응과 안정병변을 합산한 질병통제율(DCR)은 72.2%로 집계됐다.

전체 유효성 평가 대상 30명 중 17명은 HER2 표적 항체약물접합체(ADC)인 엔허투(Enhertu·T-DXd)를 이전에 투여받은 환자였다. 보로노이는 해당 치료 이력이 있는 환자군에서도 VRN10 투여 후 항종양 효과가 관찰됐다고 설명했다. 다만 이 환자군의 구체적인 반응률은 공개된 자료에 제시되지 않았다.

뇌전이가 발생한 환자에서 종양 크기가 감소한 사례도 발표됐다. HER2 변이 비소세포폐암 환자 1명은 엔허투를 포함해 7차례 선행 치료를 받은 이후 VRN10을 투여받았으며, 첫 종양 평가에서 폐 병변이 56.1% 감소해 부분반응에 도달했다. 이 환자에서는 뇌 병변의 크기도 줄어든 것으로 나타났다.

또 다른 HER2 양성 유방암 환자는 7차례 선행 치료 이후 VRN10을 투여받아 뇌 병변 감소가 관찰됐으며, 10.6개월째 투약을 이어가고 있다. 보로노이는 앞서 진행한 두개내 종양 이식 동물모델에서도 항종양 효과를 확인했으며, 마우스에서 측정한 뇌 투과율(Kp,uu,CSF)은 1 이상이었다고 밝혔다.

안전성 평가에서는 전체 50명 가운데 3명(6%)에서 3등급 이상의 이상반응이 보고됐다. 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 설사로, 26명(52%)에서 나타났다. 회사 측은 설사 증상이 필요에 따라 지사제인 로페라미드 투여로 관리됐다고 설명했다.

현재까지 최대내약용량(MTD)에는 도달하지 않았으며, 임상은 560mg 용량군까지 진행되고 있다. 보로노이는 향후 용량 증량 결과를 바탕으로 임상 2상 권장용량(RP2D)을 결정할 예정이다.

보로노이 관계자는 "이번 임상에서 확인된 고무적인 임상 결과를 바탕으로 용량 증량을 이어가 임상 2상 권장용량(RP2D)을 확정한 뒤, 1b상에서 HER2 변이 비소세포폐암 단독요법 코호트와 HER2 양성 고형암 병용요법 코호트를 운영할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성 페덱 vs KIA 네일, 1차전 선발 그대로 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 오는 26일로 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 선발을 그대로 예고했다.  [서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 오는 26일 플레이오프 1차전 선발로 나선다. [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com KBO는 25일 "지난 23일부터 내린 비는 이날 오후 12시 10분 현재에도 계속 내리고 있다. 일기예보상에도 저녁까지 비 예보가 있고, 비가 그치더라도 그라운드 정비에 약 1시간 정도 소요된다. 방수포를 걷어낸 후 다시 비가 내릴 경우 다음 날 경기 개최에 영향을 끼칠 우려가 있다"고 말했다. 이어 "따라서, 금일 경기는 우천 및 그라운드 사정, 선수단 및 관중 보호 차원에서 취소하고, 26일 오후 6시 30분에 개최 예정"이라고 덧붙였다. 해당 공지에 따라 삼성과 KIA의 PO 1차전은 오는 26일 오후 6시 30분으로 연기됐다. 삼성과 KIA는 연기된 PO 1차전 선발로 크리스 페덱과 제임스 네일을 그대로 예고했다. [서울=뉴스핌] 삼성 크리스 패덱이 25일 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 위해 정장을 차려입고 왔다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 당초 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)의 라인업을 예고했다. KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이날 경기 취소 후 KIA 이범호 감독은 "타선은 지금 그대로 갈 생각이다. 상대성이 굉장히 중요한 것 같다"며 "내일(26일) 선수들의 컨디션을 확인해야겠지만, 아무래도 이 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 밝혔다. 페덱은 시즌 중반 영입된 삼성 외국인 선수로, 올 시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 올 시즌까지 미국 메이저리그(MLB) 마운드에서 공을 던졌던 페덱은 MLB 통산 132경기(119경기 선발) 32승 43패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다. MLB 출신인 만큼 큰 기대를 모았던 페덱은 유독 KIA에는 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 특히 KIA 김태군 상대로 3타수 2피안타(1피홈런) 6타점에 가장 약한 모습을 보였다. 이번 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 3경기 3안타(3홈런) 8타점 4득점을 기록한 김도영은 페덱 상대 타율 0.167, 6타수 1안타(1홈런) 2삼진 1타점 1득점을 냈다.  [서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 오는 26일로 연기된 삼성과 2026 KBO리그 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 선발로 나선다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 네일은 KIA의 1선발 외국인으로 지난 2024시즌부터 마운드에서 굳건한 모습을 보여줬다. 네일은 올 시즌 31경기 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기 2승, 평균자책점 3.24를 기록했다. 삼성 테이블세터를 이룬 김성윤이 네일 상대 타율 0.800, 10타수 8안타 2타점 2득점으로 극강의 모습을 보였다. 포수, 5번 타자로 예고된 강민호는 상대 타율 0.500, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 삼성과 KIA는 지난 2024년 10월 21일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 삼성이 1-0으로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에서 우천으로 인한 서스펜디드가 선언됐다. 포스트시즌 사상 첫 서스펜디드 경기였다. 당시 삼성 원태인은 5이닝 무실점 투구를 보여줬고, 김헌곤의 선제 솔로포로 삼성이 리드를 잡았다. 하지만 이튿날은 날씨와 그라운드 사정으로 경기가 진행되지 못했다. 결국 23일 재개된 경기에서 삼성은 무사 1, 2루 기회를 살리지 못했고, KIA에 1-5로 역전패를 당했다. [서울=뉴스핌] 플레이오프 1차전이 열리기로 예정된 대구 삼성라이온즈파크 그라운드가 비로 젖었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 바로 이어 열린 2차전에서 분위기를 가져간 KIA는 8-3으로 승리를 챙겼다. 삼성은 3차전에서야 첫 승을 챙기긴 했지만, 이미 분위기를 내준 상태로 1승 4패로 KS를 마무리했다. 10년 만의 우승을 코앞에서 놓쳤다. 이번엔 가을 태풍이 삼성과 KIA의 PO 1차전 25일 경기를 허락하지 않았다. 이번 비가 양 팀에 어떻게 작용할지도 눈길을 끈다.  willowdy@newspim.com 2026-10-25 14:44
사진
李대통령 취임 1주년 연설문집 발간 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 청와대가 이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 주요 메시지를 종합한 '이재명 대통령 연설문집' 제1권을 발간했다고 25일 밝혔다. 총 386쪽 분량의 이번 연설문집에는 이 대통령의 국정 운영 철학과 주요 정책 기조가 담긴 각종 공식 행사 연설문은 물론, 국민과 소통해 온 SNS 메시지까지 폭넓게 수록됐다. 이재명 대통령 [사진=청와대] 구체적으로는 지난해 6월 4일 열린 대통령 취임 선서문부터 올해 5월 30일 지방선거 참여를 독려하는 SNS 메시지에 이르기까지 지난 1년 동안 발신된 주요 메시지가 망라됐다. 책의 권두에는 국정 운영의 결정적 순간들을 담은 화보 사진이 함께 실렸다. 연설문집은 온·오프라인을 통해 국민 누구나 접할 수 있도록 무료로 배포된다. 실물 책자는 입법·사법·행정부 및 지방자치단체, 공공기관, 주요 국공립·대학 도서관 등에 배포될 예정이다. 온라인 전자책(e-Book)은 청와대 홈페이지를 비롯해 정부 정책브리핑, 정책주간지 'K-공감' 웹사이트, 그리고 시중 주요 온라인 서점(교보문고·예스24·알라딘·구글북스·애플i북스·리디북스·밀리의 서재 등)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 특히 이번 전자책에는 디지털 편의성을 강화해 연설 당시의 생중계 영상 링크를 바로 연결해 볼 수 있도록 구성했다. 아울러 노인과 장애인 등 정보 취약계층을 배려해 음성 변환용 코드를 탑재하는 등 접근성을 대폭 높였다. yjlee@newspim.com 2026-10-25 16:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동