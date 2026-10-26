"AI가 교통법규 알려준다"…현대모비스, 혁신 아이디어 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스는 26일 기술연구소에서 기술혁신 행사를 개최했다
- 임직원 300여 명은 AR 운전지원 등 우수 아이디어를 선정했다
- 최근 3년간 특허 7300여 건을 출원하며 미래기술 역량을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 임직원들의 아이디어와 특허 성과를 공유하는 기술 혁신 행사를 열고 미래 모빌리티 분야의 연구개발 역량 강화에 나섰다.
현대모비스는 경기도 용인 기술연구소에서 '2026 엠필즈 페스타 & 발명의 날'을 개최했다고 26일 밝혔다. 사내 아이디어 축제와 지식재산 공유 행사를 통합 개최한 것은 이번이 처음이다.
현대모비스는 사내 아이디어 플랫폼 '엠필즈(M.Fields)'를 통해 올해 약 650건의 아이디어를 접수했다. 2020년 플랫폼 출범 이후 누적 제안 건수는 6400여 건에 달한다.
이번 행사에서는 본선에 오른 5개 아이디어를 대상으로 임직원 300여 명이 현장 투표를 진행했다. 주변 차량의 상대 속도를 색상으로 표시하는 증강현실(AR) 운전 지원 시스템과 생성형 AI가 주행 상황에 맞춰 교통법규를 안내하는 시스템이 최우수 아이디어로 선정됐다.
이규석 현대모비스 사장은 행사에 참석해 우수 아이디어와 특허 개발자 등을 시상했다. 현장에는 아이디어를 시제품으로 구현한 체험 공간도 마련됐다.
현대모비스는 최근 3년간 신규 특허 7300여 건을 출원했으며 이 중 약 44%가 친환경·미래기술 분야에 해당한다. 지난해 말 기준 누적 보유 특허는 1만건을 넘어섰다. 현대모비스는 앞으로도 임직원 아이디어가 실제 기술 개발과 특허 확보로 이어지도록 지원을 확대할 방침이다.
chanw@newspim.com