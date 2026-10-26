토스, 연말까지 페이스페이 20% 적립 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 토스가 26일 페이스페이 결제액 20% 적립을 연말까지 진행했다
- 페이스페이 신규·조건 충족 기존 이용자는 30일간 최대 6만원 적립받았다
- GS25·CU 등 가맹점에서도 결제액 적립과 할인 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스가 얼굴 인식 결제 서비스인 '페이스페이' 이용을 늘리기 위해 결제 금액의 20%를 적립해 주는 프로모션을 올해 말까지 진행한다고 26일 밝혔다.
페이스페이는 10월 기준 가입자 900만명을 기록하고 있다. 별도 지갑이나 휴대전화 없이 얼굴 인식만으로 결제할 수 있는 서비스로, 토스는 이용 단계별 혜택을 맞춰 제공할 계획이다.
이번 20% 적립 프로모션은 페이스페이 신규 이용자와 일정 조건을 충족한 기존 이용자가 대상이다. 대상 여부는 토스 앱 내 혜택 화면에서 확인 가능하다. 대상 고객은 프로모션 참여일로부터 30일간 결제액의 20%를 적립받게 된다. 횟수 제한 없이 하루 최대 2000원, 30일간 최대 6만원까지 적용된다.
가맹점별 별도 혜택도 제공된다. GS25에서는 결제액의 30%를 하루 최대 2000원까지 적립해주고, CU에서는 오전 6시부터 오후 1시까지 간편식 구매 시 최대 4000원 한도로 40% 할인 혜택을 적용한다.
영풍문고, 피자헛 등 주요 가맹점에서도 조건별 할인 및 적립이 이뤄진다. 단, 기본 20% 적립 프로모션과의 중복 적용은 불가하며 혜택 폭이 큰 건이 우선 적용된다.
토스 관계자는 "페이스페이가 900만명 가입자를 바탕으로 결제 방식을 넓혀가고 있다"며 "다양한 결제 환경에서 페이스페이 이용 혜택을 제공하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com