GM, 차량에 AI 비서 탑재…음성으로 공조·충전 경로 제어

AI 핵심 요약beta
- GM은 26일 온스타 AI와 신규 모바일 앱 도입 계획을 발표했다
- 온스타 AI는 음성으로 차량 기능을 제어하고 맞춤형 정보를 제공한다
- GM은 자율주행 시대 업무·휴식 공간으로 차량 실내를 재구상했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴모터스(GM)가 차량에 인공지능(AI) 비서를 탑재해 음성으로 각종 기능을 제어하고 운전자에게 맞춤형 정보를 제공한다. 자율주행 시대를 대비해 차량 실내를 업무와 휴식 공간으로 활용하는 미래 비전도 공개했다.
GM은 지난 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 'GM 포워드(GM Forward)' 행사에서 '온스타 AI(OnStar AI)'와 신규 모바일 앱 도입 계획을 발표했다고 26일 밝혔다.
온스타 AI는 자연어 음성 명령을 통해 실내 온도 조절과 주행 가능 거리 확인, 충전 경로 안내 등을 지원한다. 차량 경고등이나 운전자 보조 기능에 대한 설명도 제공하며, 필요하면 온스타 상담원과 연결된다.
GM은 향후 몇 달 내 캐딜락 리릭에 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 방식으로 해당 기능을 처음 적용하고 다른 차종으로 확대할 계획이다.
2027년에는 기존 브랜드별 모바일 앱을 통합한 신규 온스타 앱을 도입한다. 차량 상태 확인과 카메라 영상 알림, 가족 간 목적지 공유 및 픽업 일정 조율 등을 지원할 예정이다. 이용자는 카메라와 위치정보 등 데이터 공유 권한을 직접 설정할 수 있다.
GM은 자율주행 시대의 실내 공간을 재구상한 '컨셉 호라이즌'도 공개했다. 차량이 주행을 담당하는 동안 탑승자가 업무와 휴식, 여가 활동에 집중할 수 있도록 하는 구상이다. 장기적으로는 차량이 물품 수령이나 가족 이동, 자동 주차 등 일상적인 용무까지 수행하는 미래를 제시했다.
chanw@newspim.com