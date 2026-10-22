"자동차도 스스로 진화한다"…GM, AI 중심 미래차 전략 공개

AI 핵심 요약beta
- GM은 22일 AI를 차량 개발·생산·자율주행에 전면 도입한다고 발표했다
- 전기차 4세대 플랫폼에 LMR 배터리와 신규 구동 유닛을 적용한다
- 2028년 캐딜락 에스컬레이드 IQ부터 고속도로 자율주행을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴모터스(GM)가 인공지능(AI)을 차량 개발과 생산, 자율주행에 전면 도입하는 미래차 전략을 공개했다.
GM은 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 메리 바라 회장 등이 참석한 가운데 'GM Forward' 행사를 개최하고 AI 기반 차량 기술과 제조 혁신 방향을 발표했다고 22일 밝혔다.
GM은 공통 컴퓨팅 플랫폼과 자체 데이터 처리 체계, 특화 AI 모델을 결합해 차량 개발부터 생산까지 전 과정에 AI를 적용할 계획이다. 가상화와 디지털 스레드 기술을 활용해 설계·검증 시간을 줄이고 생산 효율성도 높인다.
전기차 분야에서는 4세대 플랫폼에 리튬망간리치(LMR) 배터리와 신규 구동 유닛을 적용해 원가와 성능을 개선한다. 차량에는 중앙집중형 컴퓨팅 구조를 도입해 소프트웨어 업데이트로 기능을 지속적으로 개선할 방침이다.
특히 2028년부터 캐딜락 에스컬레이드 IQ에 고속도로 자율주행 기능을 도입하고 이후 다른 차종으로 확대할 예정이다.
GM은 차량 상태와 운전자 상황을 파악해 맞춤형 서비스를 제공하는 '온스타 AI'와 자율주행 시대의 실내 공간을 제시한 '컨셉 호라이즌'도 공개했다. 이를 통해 차량을 단순 이동 수단에서 업무와 휴식이 가능한 공간으로 발전시킨다는 구상이다.
chanw@newspim.com