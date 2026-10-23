GM, 2028년 고속도로 자율주행 도입…SUV·픽업트럭까지 확대

AI 핵심 요약beta
- GM은 23일 2028년 캐딜락 에스컬레이드 IQ에 고속도로 자율주행을 도입했다
- 자율주행 기능은 주요 SUV와 픽업트럭, 내연기관차로 확대할 계획이다
- 자체 CCU와 실제 도로 데이터로 자율주행 상용화를 가속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴모터스(GM)가 2028년부터 고속도로 자율주행 기능을 도입하고 이를 주요 스포츠유틸리티차량(SUV)과 픽업트럭으로 확대한다. 차세대 차량 컴퓨팅 기술을 기반으로 자율주행 상용화에 속도를 낸다는 구상이다.
GM은 지난 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 'GM 포워드(GM Forward)' 행사에서 자율주행 확대 로드맵과 차세대 전기·컴퓨팅 아키텍처를 공개했다고 23일 밝혔다.
GM은 2028년 캐딜락 에스컬레이드 IQ에 '고속도로 자율주행 기능'을 우선 도입할 계획이다. 현재 양산 전 단계 차량을 대상으로 폐쇄 코스 시험을 진행하고 있으며, 향후 주요 내연기관 차량으로 적용 범위를 넓힐 방침이다.
핵심 기술은 GM이 자체 설계한 액체 냉각식 중앙 컴퓨팅 유닛(CCU)이다. 기존 차량보다 약 40배 높은 컴퓨팅 성능을 제공하며 자율주행과 안전, 구동 관련 소프트웨어를 통합한다. 데이터 처리량은 36배 늘리고 배선 길이와 무게는 30% 줄이도록 설계됐다.
차세대 아키텍처는 내연기관차와 전기차에 공통 적용되며 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 차량 기능을 개선할 수 있다.
GM은 자율주행 개발에도 실제 도로 데이터와 AI 학습을 활용하고 있다. 매달 약 100만 마일의 다중센서 데이터를 수집하고 하루 30억 마일 이상의 가상 주행 시뮬레이션을 진행해 다양한 주행 상황에 대한 대응 능력을 검증하고 있다.
chanw@newspim.com