GMC, 호그 랠리·고아웃캠프 참가…아웃도어 고객 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- GMC가 21일 국내 라이딩·캠핑 행사에서 브랜드 체험을 확대했다
- 호그 랠리와 고아웃캠프에서 차량 전시·시승 프로그램을 운영했다
- 시에라·캐니언 등 4개 차종을 선보이고 고객 참여 행사를 진행했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴모터스(GM)의 프리미엄 SUV·픽업트럭 브랜드 GMC가 국내 주요 라이딩·캠핑 행사에 참여하며 아웃도어 고객을 대상으로 브랜드 체험 활동을 확대했다.
GMC는 지난 16일부터 18일까지 열린 '제28회 코리아 내셔널 호그 랠리'와 '제22회 고아웃캠프'에서 차량 전시와 시승, 고객 참여 프로그램을 운영했다고 21일 밝혔다.
강원도 횡성 웰리힐리파크에서 열린 호그 랠리에서는 풀사이즈 픽업트럭 '시에라'와 중형 픽업트럭 '캐니언'을 전시했다. 두 차량은 행사 참가자들의 주행 대열을 이끄는 콘보이 차량으로도 활용됐다.
같은 기간 충남 부여 백마강 레저파크에서 열린 고아웃캠프에서는 시에라와 캐니언을 비롯해 '허머 EV SUV', '아카디아' 등 총 4개 차종을 선보였다.
특히 시에라·캐니언·아카디아의 시승 프로그램을 마련해 방문객들이 차량의 주행 성능과 공간 활용성을 직접 경험하도록 했다. '유용욱 바베큐 연구소'와 협업한 케이터링 행사도 진행했다.
GMC는 앞으로도 캠핑과 라이딩 등 다양한 아웃도어 현장에서 고객들이 차량을 직접 경험할 수 있는 마케팅 활동을 확대할 계획이다.
chanw@newspim.com