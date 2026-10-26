자이언트스텝, 사일로랩·빅인스퀘어와 '디페스타 디오리진' 참여

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콘텐츠 기획∙제작부터 촬영∙하드웨어 구축까지 그룹사 전문 역량 결합

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션 기업 자이언트스텝은 자회사 사일로랩, 빅인스퀘어와 함께 K-POP 전시·체험 프로젝트 '디페스타 디오리진(D'FESTA The Origin)'의 콘텐츠 기획 및 제작에 참여했다고 26일 밝혔다.

'디페스타 디오리진'은 K-POP 아티스트의 사진과 영상, 체험형 콘텐츠를 결합한 전시로, 지난 23일부터 오는 11월 30일까지 서울 여의도 IFC몰 L3 MPX갤러리에서 진행된다. 아티스트의 세계관과 전시 콘셉트를 다양한 시각적 연출과 기술로 구현해 관람객에게 체험형 콘텐츠를 제공하는 것이 특징이다.

이번 프로젝트에서 자이언트스텝은 리얼타임 콘텐츠 제작 기술을 활용해 전시 콘셉트에 맞는 콘텐츠 기획과 제작을 담당했다. 자회사 빅인스퀘어는 촬영을, 사일로랩은 전시 콘텐츠 구현과 운영에 필요한 하드웨어 시스템 구축을 각각 맡았다.

자이언트스텝 로고. [사진=자이언트스텝]

자이언트스텝은 이번 전시를 통해 콘텐츠 기획·제작부터 촬영, 하드웨어 구축까지 그룹사별 전문 역량을 연계했다. 이를 바탕으로 향후 전시와 공연 등 체험형 콘텐츠 분야에서 사업 기회를 확대할 계획이다.

이번 프로젝트에는 엔터테인먼트와 첨단 기술을 결합한 '엔터테크(Entertainment+Tech)'가 적용됐다. 엔터테크는 확장현실(XR), 버추얼 프로덕션, 리얼타임 엔진, AI 등의 기술을 활용해 공연과 전시 등에서 콘텐츠를 구현하고 관람객의 체험 방식을 확장하는 분야다.

자이언트스텝은 영화와 광고 분야의 시각특수효과(VFX)를 비롯해 XR, 버추얼 프로덕션, 리얼타임 엔진 기반 콘텐츠 제작 기술을 보유하고 있다. K-POP 분야에서도 아티스트 영상과 XR 기반 전시 콘텐츠 등을 제작하며 관련 사업 경험을 축적해 왔다.

회사는 기존 영상 콘텐츠 제작 기술을 전시 공간과 체험형 콘텐츠에 적용하고, 자회사들과의 협업을 통해 엔터테크 사업을 확대한다는 방침이다. K-POP 콘텐츠뿐 아니라 공연과 전시 등 다양한 분야에서 신규 프로젝트 참여를 추진할 계획이다.

자이언트스텝 관계자는 "K-POP 콘텐츠는 음악과 영상 중심의 감상형 콘텐츠를 넘어 팬들이 직접 경험하고 몰입하는 형태로 진화하고 있다"며 "앞으로도 그룹사 간 협업을 바탕으로 K-POP을 비롯한 전시·공연·체험형 콘텐츠 시장에서 엔터테크 사업 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com