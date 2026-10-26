현대로템, 튀르키예 6·25 참전용사 주거환경 개선 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'히어로즈홈' 준공식 개최…참전용사·유가족 주택 신축 및 개보수

2029년까지 4개년 사업 추진…글로벌 보훈 활동 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대로템이 튀르키예의 6·25전쟁 참전용사와 유가족을 대상으로 주거환경 개선 사업을 진행했다.

현대로템은 지난 22일(현지시간) 튀르키예 하타이주에서 한국전쟁 참전용사 가정을 위한 주거환경 개선 사업인 '히어로즈홈(HEROES' HOME)' 준공식을 개최했다고 26일 밝혔다.

튀르키예 히어로즈홈 준공식.[사진=현대로템]

히어로즈홈은 현대로템이 사회복지법인 따뜻한 동행, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 함께 추진하는 해외 참전용사 주거환경 개선 사업이다. 한국전쟁 당시 대한민국을 지원한 참전용사들의 주택을 신축하거나 개보수해 생활환경을 개선하는 것이 목적이다.

튀르키예는 한국전쟁 당시 미국, 영국, 캐나다에 이어 네 번째로 많은 병력을 파병한 국가로, 한국과 오랜 기간 '형제의 나라'로 불려왔다.

이번 사업을 통해 현대로템은 참전용사 메흐멧 쉐케르의 주택에 기초 콘크리트 공사와 바닥 타일 보수, 외벽 미장 등 개보수 작업을 진행했다. 해당 주택은 지진으로 기초가 약해진 상태였다.

쉐케르는 1950년 튀르키예의 1차 파병 당시 육군 포병으로 한국전쟁에 참전한 인물이다. 전투 중 어깨에 총상을 입었으나 치료를 받은 뒤 전장에 복귀했다.

그는 "오랜 세월 대한민국과의 인연을 소중히 간직해 왔는데 따뜻한 관심과 배려를 받게 돼 매우 기쁘고 감사하다"며 "우리의 헌신을 기억하고 실질적인 도움을 전해준 현대로템에 깊이 감사한다"고 말했다.

현대로템은 또 다른 참전용사 셀림 아슬라뉴렉의 주택에도 기초 콘크리트 공사를 비롯한 내외부 보수 작업을 진행했다. 고인이 된 참전용사 다웃 아브지, 할릴 데미르타쉬, 사미흐 체키치의 유가족에게는 주택 신축을 지원했다.

히어로즈홈 사업은 튀르키예를 시작으로 오는 2029년까지 4개년에 걸쳐 추진된다. 현대로템은 이를 통해 해외 참전용사에 대한 예우를 강화하고 글로벌 보훈 활동을 확대할 계획이다.

현대로템 관계자는 "대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 튀르키예 참전용사들의 희생과 공헌을 기억하고 감사의 마음을 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 방산 기업으로서 사회적 책임을 다하고 국가와 지역사회를 잇는 다양한 사회공헌 활동을 이어 나가겠다"고 말했다.

한편 현대로템은 2017년 국가유공자 이동편의 기구 지원을 시작으로 현충원 참배와 묘역 정화 봉사활동, 육군 간부 숙소 기증 등 국가유공자와 보훈가족을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

heoneykim@newspim.com